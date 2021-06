Từ ngày 01/9/2021, trợ lý ảo sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ở Bộ Thông tin và Truyền thông

VietTimes – Một năm qua, tinh thần Make in Vietnam đã thúc đẩy các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng làm chủ tới 90% hệ sinh thái sản phẩm, đáp ứng sứ mệnh bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.