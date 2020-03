UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở VH&TT TP.HCM về việc tạm thời đóng cửa rạp chiếu phim, các sân khấu và các tụ điểm đông người trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, toàn bộ các rạp chiếu phim, quán bar, cửa hàng game online, tụ điểm massage, nhà hàng karaoke, vũ trường, sân khấu trên địa bàn TP.HCM đóng cửa kể từ 18h ngày hôm nay 15/3 đến hết ngày 31/3.

UBND TP.HCM giao cho Sở VH&TT, Sở Y Tế, các sở ngành liên quan, UBND quận, huyện theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày hôm qua 14/3, UBND Quận 1, TP.HCM đã có Công văn khẩn số 477 do ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch quận ký ngày 14/3, gửi Phòng Văn hóa & Thông tin quận 1, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động, TB&XH, Công an quận, Chủ tịch UBND 10 phường, Các cơ sở kinh doanh; về việc dừng hoạt động các rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh loại hình nói trên kể từ 18 giờ ngày 14/3 đến hết tháng 3 và cho tới khi có chỉ đạo mới từ UBND TP.HCM.

Ngay sau thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động 3 cụm rạp trong khu vực quận 1, TP.HCM từ 18h ngày 14/3, Ban giám đốc cụm rạp CGV tiếp tục có thông báo mới: “Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, để đảm bảo an toàn cho khách hàng và phòng tránh nguy cơ lây lan của dịch COVID-19, CGV Cinemas Vietnam sẽ đóng cửa toàn bộ các cụm rạp trong khu vực TP.HCM từ 18h ngày hôm nay, 15/03 đến 31/03/2020”.

Thời điểm lây lan mạnh của dịch bệnh COVID-19 như hiện tại, nhiều phim “bom tấn” của thế giới như Fast&Furious 9, Mulan, No Time To Die, The Quiet Place 2… cũng đã buộc phải lùi lịch chiếu. Do nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong các không gian kín như rạp chiếu phim là vô cùng nguy hiểm với sức khỏe của người dân, nên các cụm rạp cũng vắng khách, rất ít “mọt phim” dám đến rạp dịp này.

Hiện tại, dù số lượng người nhiễm mới ở Trung Quốc đã giảm đáng kể nhưng đất nước tỷ dân vẫn chưa thể mở lại các cụm rạp chiếu phim sau khi buộc phải đóng cửa để chống dịch COVID-19.