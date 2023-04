Trung Quốc đáp trả các công ty chip của Hoa Kỳ

Cơ quan giám sát internet của Trung Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra an ninh mạng đối với việc bán chip nhớ của Micron Technology - một công ty chip của Mỹ, để "bảo vệ an ninh quốc gia", báo hiệu sự gia tăng căng thẳng công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Văn phòng Đánh giá An ninh Mạng thuộc Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào thứ Sáu (31/3) rằng hành động được đưa ra để "bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và để ngăn ngừa rủi ro an ninh không gian mạng từ các sản phẩm có vấn đề".

Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc nhắm tới một công ty bán dẫn của Mỹ, trong bối cảnh Washington thắt chặt kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm và thiết bị chip tiên tiến sang Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia.

Trong những năm gần đây, Micron không có mối quan hệ tốt với Trung Quốc khi các nhà sản xuất chip nhớ nội địa như Yangtze Memory (YMTC) đang ngày càng phát triển. Theo số liệu của TrendForce, Micron chiếm gần 3/4 tổng doanh số trên thị trường chip nhớ DRAM toàn cầu. Tuy nhiên, nguồn cung chip nhớ hiện đang dư thừa và giá trung bình trong quý I/2023 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Trung Quốc chiếm hơn 10% tổng doanh số của Micron và Shenzhen Long Sys là một trong những khách hàng lớn của công ty. Trong năm 2021, công ty này đã mua số lượng chip trị giá 3,1 tỉ nhân dân tệ từ Micron.

Do bị coi là đứng sau những cuộc vận động trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc của chính phủ Mỹ, Micron đã bị Trung Quốc đặt vào tầm ngắm. Đối thủ YMTC của công ty đã bị Mỹ đưa vào danh sách cấm năm ngoái. Tuy nhiên, Micron cũng đã nhận thấy những rủi ro có thể bị loại bỏ khỏi thị trường Trung Quốc sớm.

Trong báo cáo tài chính thường niên năm 2021, Micron đã cảnh báo về chính sách hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc cho nhà sản xuất chip nhớ nội địa, có thể hạn chế sự tăng trưởng của công ty. Micron cho biết chính phủ Trung Quốc có thể hạn chế hoạt động của công ty tại thị trường này hoặc thực hiện những biện pháp khác để ngăn chặn sự cạnh tranh với các công ty trong nước.

Năm ngoái, Micron đã đóng cửa văn phòng thiết kế chip nhớ tại Thượng Hải và chuyển một số kỹ sư sang Mỹ và Ấn Độ. Trong báo cáo mới nhất, công ty cho biết doanh thu quý I/2023 giảm đến 53% so với cùng kỳ năm trước đó. Công ty dự báo doanh thu quý tiếp theo sẽ giảm thêm khoảng 60%.

Theo SCMP