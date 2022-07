TPHCM: Xử phạt 22 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã làm việc với trên 100 đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn TP, xử phạt hành chính 22 tổ chức, cá nhân vi phạm trong các hoạt động báo chí, công nghệ thông tin, viễn thông…

Thông tin từ Trung tâm Báo chí TP.HCM cho hay, những vi phạm chủ yếu xoay quanh các hoạt động như: hoạt động không đúng giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp, đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng, cung cấp trò chơi điện tử G1 khi chưa có giấy phép, phát tán tin nhắn rác, điện thoại quấy rối… Và đặc biệt là cung cấp thông tin trên mạng xã hội Facebook sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đối với công tác phòng, chống in lậu, Đội Liên phòng, chống in lậu Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác kiểm tra đối với 08 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in. Trong đó, trọng tâm là hoạt động in sách giáo khoa, bao bì hàng hóa (là thuốc, dược phẩm, hàng hóa thiết yếu) để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả trên địa bàn Thành phố.

Qua công tác kiểm tra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 tổ chức, cá nhân vi phạm trong các hoạt động báo chí, công nghệ thông tin, viễn thông… Trong đó, có đến 12 trường hợp bị xử phạt liên quan đến việc truyền đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng, cung cấp trò chơi điện tử G1 khi chưa có giấy phép, với số tiền phạt lên đến 495.000.000 đồng.

Đặc biệt, đầu tháng 7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông TP đã kiểm tra, kịp thời phát hiện và tiến hành làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động báo chí không có giấy phép đối với Công ty FBNC. Đồng thời, yêu cầu Công ty này phải gỡ bỏ các nội dung thông tin vi phạm, điều chỉnh hoạt động sản xuất tin bài và phương thức cung cấp thông tin trên mạng Internet. Đây là trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đầu tiên trong hoạt động báo chí mà không có giấy phép kể từ khi Nghị định xử phạt về hoạt động báo chí được ban hành.

Từ nay đến hết năm 2022, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về truyền đưa thông tin trên không gian mạng, tình trạng “báo hóa” của các trang thông tin điện tử, phát tán tin nhắn rác, điện thoại quấy rối, hoạt động in lậu…