TP.HCM ca nhiễm thấp nhất trong hơn 8 tháng qua, dịch đã được kiểm soát

Sau 9 ngày duy trì Đường hoa Tết nguyên đán Nhâm Dần đón hàng triệu lượt khách tham quan, người dân TP.HCM đến dạo chơi, vui đón Tết tại đây, tối qua 6/2 (mùng 6 Tết) Đương hoa Nguyễn Huệ đã chính thức đóng cửa.

TP.HCM đang trong những ngày có số ca nhiễm mới COVID-19 mới thấp nhất tính từ hơn 8 tháng qua. Đặc biệt, chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới biến chủng Omicron, 92 ca nhiễm biến chủng này cơ bản nhập cảnh từ nước ngoài, toàn bộ các ca không trở nặng.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM Nguyễn Hồng Tâm cho biết thành phố cơ bản đã khống chế được biến chủng Omicron trong cộng đồng và kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Ở “đỉnh dịch” tháng 7 và tháng 8/2021, TP.HCM có những ngày đau đớn ghi nhận hơn 15.000 ca nhiễm mới, thường xuyên duy trì ở mức rất cao, khoảng 5.000 ca nhiễm mới một ngày. Băng nhiều chiến dịch phủ vaccine và những biện pháp đúng đắn bảo vệ người có nguy cơ, TP.HCM đã dần vượt qua những làn sóng của dịch bệnh COVID-19.

Thông tin từ HCDC cho hay, hiện tại, TP. HCM chỉ có khoảng hơn 100 ca nhiễm mới mỗi ngày, số bệnh nhân trở nặng, nhập viện không cao, mỗi Trung tâm Hồi sức COVID-19 chỉ còn lại vài chục bệnh nhân đang điều trị.

Thông tin cập nhật của Bộ Y tế đến ngày 6/2 cho thấy, số tỉnh, thành vùng xanh - cấp độ 1 về dịch COVID-19 đã tăng lên 41 địa phương; 22 tỉnh, thành còn lại là vùng vàng. Hiện cả nước không còn tỉnh, thành nào là vùng cam, đỏ.

Đánh giá mới nhất của Sở Y tế TP.HCM cho thấy dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, cấp độ dịch của TP.HCM hiện đang ở cấp độ 1. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp TP.HCM được đánh giá có dịch ở cấp độ 1. Đáng chú ý, tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều có dịch ở cấp độ 1 và không có địa phương thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước. Đánh giá cấp độ dịch ở cấp phường, xã, thị trấn có 310/312 địa phương đạt cấp độ 1, chỉ có 2 địa phương đạt cấp độ 2; so với tuần trước, đã có 2 phường, xã giảm cấp độ dịch.

Theo Bộ GD&ĐT, đến thời điểm này, 100% các trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại trong tháng 2/2022. 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ mùng 7 đến ngày 14/2.

Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố kế hoạch chi tiết việc cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại sau Tết Nguyên đán. Theo đó, từ hôm nay, ngày 7/2/2022, học sinh TP.HCM từ lớp 7-12 tiếp tục trở lại trường học trực tiếp.

Khối mầm non và các khối từ lớp 1 đến lớp 6 có thể đến trường trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Lộ trình cụ thể như sau: Từ 7/2, cơ sở giáo dục thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học trực tiếp. Từ 10 đến 13/2, các trường triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ. Tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác phòng dịch COVID-19 trong trường học.

Từ ngày 14/2, tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay trở lại trường, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi đi học lại trực tiếp. Trường hợp phụ huynh chưa đồng thuận cho con đến trường học trực tiếp, học sinh tiếp tục học trực tuyến, các trường phải chủ động tổ chức lớp học đảm bảo tuân phủ quy định, tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch bệnh.