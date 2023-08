Toyota, Pony.ai lên kế hoạch sản xuất hàng loạt robotaxi tại Trung Quốc

Theo Reuters, Toyota và đối tác Pony.ai có kế hoạch sản xuất hàng loạt xe robot ở Trung Quốc, thành lập một liên doanh để chế tạo các xe điện (EV) sử dụng công nghệ lái tự động và dịch vụ gọi xe của công ty khởi nghiệp Pony.ai.

Liên doanh sẽ cho ra đời xe robotaxi các loại trên cơ sở những loại xe chạy hoàn toàn bằng điện mang nhãn hiệu Toyota do GAC-Toyota sản xuất, trang bị tính năng PCS (Hệ thống an toàn trước va chạm) và hệ thống hỗ trợ người lái T-Pilot, do Toyota phát triển.

Pony.ai trong một tuyên bố cho biết, 2 công ty và GAC-Toyota, liên doanh giữa nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và Tập đoàn ô tô nhà nước Quảng Châu sẽ đầu tư tổng cộng hơn 1 tỉ NDT (140 triệu USD).

Giám đốc điều hành Toyota Trung Quốc Tatsuro Ueda trong tuyên bố của Toyota nói: "Đây không chỉ là một bước quan trọng để Toyota thực hiện “sự kế thừa và phát triển theo phong cách Trung Quốc” mà còn là một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác kinh doanh của chúng tôi với Pony.ai".

Toyota đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào Pony.ai kể từ khi hai công ty hợp tác lần đầu tiên vào năm 2019.

Giám đốc điều hành Pony.ai Peng Jun nhấn mạnh, động thái này sẽ thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi thông minh, kết nối mạng.

Trung Quốc hiện đang đi đầu trong chiến lược phát triển xe tự lái, Pony.ai đã ra mắt dịch vụ robotaxi ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu. Công ty cũng có văn phòng tại Mỹ.

Nhưng đến thời điểm này, các nhà sản xuất ô tô ngoài Trung Quốc đã rút lui khỏi lịch trình triển khai xe tự lái đầy tham vọng, được dự đoán cách đây vài năm do khó vượt qua các rào cản pháp lý của Mỹ và các quốc gia phương Tây.

Tháng 7/2023, Toyota cho biết đang có kế hoạch đẩy nhanh thiết kế và phát triển "buồng lái thông minh" tại địa phương để đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc trong khuôn khổ của chiến lược xoay trục quy mô lớn đối với EV, nỗ lực đuổi kịp các đối thủ cạnh tranh tại quốc gia này ngày càng mạnh hơn.

Liên doanh cũng sẽ tận dụng TPS của Toyota (Hệ thống sản xuất Toyota), hệ thống đại lý của GAC-Toyota, hỗ trợ Pony.ai phát triển nhanh công nghệ lái xe tự động hoàn toàn không người lái Cấp độ 5 (L5).

Các công ty Toyota, Pony.ai và GAC- Toyota ký kết thỏa thuận liên doanh chế tạo xe robotaxi. Ảnh CNEV Post

Toyota và Pony.ai bắt đầu mối quan hệ hợp tác chiến lược vào năm 2019, đặt mục tiêu nhanh chóng phát triển các phương tiện tự hành cấp độ cao cho những dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng ở Trung Quốc.

Cho đến nay, khoảng 200 robotaxi, sản xuất theo mẫu Lexus RX450h và Toyota Sienna, được sử dụng để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe tự lái trên nền tảng công nghệ tự hành của Pony.ai ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thượng Hải.

Theo thông cáo báo chí của Poni.ai, tại Bắc Kinh và Quảng Châu, Pony.ai nhận được giấy phép của chính quyền sở tại vận hành thử nghiệm lái xe tự động hoàn toàn không người lái.

Ngoài kế hoạch đẩy nhanh vào ứng dụng thương mại công nghệ xe tự lái cấp của liên doanh, Toyota cũng sẽ phối hợp cùng liên doanh sản xuất hàng loạt xe robotaxi, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản hàng đầu thế giới cho biết.

Thành lập vào cuối năm 2016, Pony.ai đã triển khai các trung tâm R&D tại Thung lũng Silicon Mỹ, Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải và đang tiến hành những cuộc thử nghiệm robotaxi trong hoạt động thương mại.

Cuối năm 2019, Nio Capital tuyên bố đầu tư vào Pony.ai khi công bố hoàn tất vòng gọi vốn hơn 200 triệu USD.Tháng 2/2020, Pony.ai thông báo huy động được 400 triệu USD từ Toyota.

Tháng 12/2018, Pony.ai ra mắt ứng dụng robotaxi PonyPilot, nhận được giấy phép vận hành dịch vụ robotaxi thử nghiệm có thu phí tháng 11/2021 tại Bắc Kinh.

Ngày 17/3, Pony.ai thông báo được cấp giấy phép vận hành các dịch vụ robotaxi trong khu vực 60 km2 thuộc Khu phát triển kinh tế Yizhuang ở Bắc Kinh.

Ngày 26/4, công ty tiếp tục thông báo được cấp phép cung cấp dịch vụ robotaxi không người lái an toàn trên xe tại Quảng Châu, khi đưa 17 robotaxis vào hoạt động thương mại thử nghiệm.

Ngày 29/5, tại Thâm Quyến, Pony.ai cho biết đã được cấp phép tiến hành các dịch vụ vận chuyển bằng robotaxi không có nhân viên an toàn trong khu vực trung tâm thành phố.

Theo Reuters