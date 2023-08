Các hãng xe điện quốc tế tăng cường đầu tư vào công nghệ lái xe tự động L3 ở Trung Quốc

Trang Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, các thương hiệu EV toàn cầu từ BMW cho đến Volkswagen và những công ty khởi nghiệp EV của Trung Quốc như Xpeng và Jidu đang tăng cường đầu tư vào công nghệ xe tự lái, cho phép ô tô tự hành và điều hướng trên đường phố.

Chen Jinzhu, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Dịch vụ Ô tô Thượng Hải Mingliang (Shanghai Mingliang Auto Service) cho biết: “Cho đến nay, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong xu hướng phát triển công nghệ xe tự lái do người dùng, tài xế chuyên nghiệp và hành khách ngày càng yêu thích công nghệ này. Thực tế hiện nay cho thấy, các nhà sản xuất ô tô quốc tế đang chạy đua để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh nội địa Trung Quốc về phần mềm điều hướng ô tô tự động”.

Ngày 30/7, BMW trong một thông cáo báo chí tuyên bố, nhóm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Trung Quốc đang phát triển một hệ thống lái tự động cấp độ 3 (L3) cho thị trường quốc gia này và dự định sẵn sàng đưa công nghệ vào khai thác thương mại cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

Dịch vụ gọi xe tự lái đầu tiên của Trung Quốc xuất hiện trên đường phố Trùng Khánh. Video SCMP

Tuyên bố này được đưa ra sau khi đối thủ cạnh tranh đến từ Đức, Mercedes-Benz, trong tháng 2/2023 công bố đang thử nghiệm hệ thống xe tự lái Cấp độ 3 (L3) độc quyền do doanh nghiệp phát triển.

L3 là cấp độ lái xe tự động thấp nhất, được gọi là chế độ lái “rảnh tay”, người lái không cần đặt tay lên vô lăng và cũng cho phép người lái xe rời mắt khỏi tuyến đường một cách an toàn trong một số điều kiện giao thông nhất định, theo cơ quan tiêu chuẩn toàn cầu SAE International. Đây là công nghệ hỗ trợ người lái thực tế tiếp theo cho xe gia đình.

Ở Trung Quốc, lái xe tự động Cấp độ 3 (L3) cho xe tư nhân chưa được phê duyệt, nhưng một số nhà sản xuất ô tô như Xpeng tại Quảng Châu đã nhận được sự chấp thuận đưa hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến của doanh nghiệp vào thử nghiệm cho mục đích thương mại công nghệ này.

Thành phần quan trọng nhất trong hệ thống điều khiển xe tự lái là cảm biến phạm vi và phát hiện ánh sáng LIDAR, sử dụng thiết bị quét chùm tia laser để lập bản đồ 3D hình ảnh môi trường xung quanh xe.

Công nghệ LIDAR đang được các nhà cung cấp EV Trung Quốc sử dụng rộng rãi do có giá thành phải chăng, trong đó có nhà sản xuất EV thông minh hàng đầu quốc gia Li Auto và Aito, một thương hiệu xe điện được sự hậu thuẫn tài chính từ công ty sản xuất thiết bị viễn thông Công nghệ Huawei.

Tháng 6/2023, Tesla bắt đầu chương trình thử nghiệm để kiểm tra khả năng của hệ thống Tự lái hoàn toàn (FSD) tại Trung Quốc, chuẩn bị trang bị cho các phương tiện Model 3 và Model Y do chi nhánh ở Thượng Hải sản xuất trở thành các phương tiện tự hành. Nhưng công ty xe điện hàng đầu thế giới của Mỹ phủ nhận những thông tin trên các phương tiện truyền thông quốc tế về những thử nghiệm này.

Zhao Zhen, giám đốc thương mại đại lý ô tô Wan Zhuo tại Thượng Hải cho biết: “Xe điện với hệ thống lái tự động sơ bộ an toàn và đáng tin cậy sẽ có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh do nhiều tài xế sẵn sàng trả thêm tiền, một phần vì ham thích trải nghiệm mới khi sở hữu một chiếc xe thông minh hơn. Đó là lý do tại sao những công ty sản xuất EV khổng lồ toàn cầu đang tăng cường khả năng thiết kế công nghệ xe tự lái ở Trung Quốc, hy vọng sản xuất thành công EV thương mại với hệ thống tự lái L3 phổ dụng”.

Ngày 29/7, Tập đoàn Volkswagen tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác với Xpeng để cùng phát triển EV với mục đích đưa xe điện thông minh, kết nối IoT đầy đủ tiếp cận thị trường Trung Quốc nhanh chóng hơn.

Nhà sản xuất ô tô Đức đầu tư khoảng 700 triệu USD mua 4,99% cổ phần của Xpeng và một ghế quan sát viên của Hội đồng quản trị của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Hai công ty có kế hoạch tung ra 2 mẫu xe điện hạng trung mang nhãn hiệu Volkswagen vào năm 2026 hướng đến phân khúc khách hàng trung lưu Trung Quốc.

Công ty công nghệ Baidu Trung Quốc giới thiệu EV tự lái mới nhất, vô lăng tùy chọn của doanh nghiệp. Video SCMP

Một số EV của công ty Xpeng, trang bị phần mềm X NGP – Hỗ trợ điều hướng thử nghiệm (Navigation Guided Pilot), hiện có khả năng tự lái ở 4 thành phố đông dân cư hàng đầu Trung Quốc – Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Công ty hiện có kế hoạch mở rộng phạm vi thử nghiệm EV trang bị X NGP tới “hàng chục thành phố” trên khắp Trung Quốc vào cuối năm nay.

Theo công ty đầu tư tài chính toàn cầu UBS, lượng xe điện được bán ra tại Trung Quốc, thị trường BEV lớn nhất thế giới dự kiến ​​sẽ đạt 8,8 triệu chiếc vào năm 2023, cao hơn 35% so với năm 2022.

Đầu tháng 4, Li Zhenyu, phó chủ tịch của Baidu, công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu Trung Quốc, đang tập trung phát triển công nghệ lái xe tự động cho biết, khách hàng quốc gia sẽ ít xem xét hơn những EV không có khả năng hỗ trợ người lái thông minh vào năm 2026, khi công nghệ xe tự lái trở nên phổ dụng cho các loại EV.

