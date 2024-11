Vinfast chiếm thị phần ô tô số 1 Việt Nam

Giải chạy cộng đồng thường niên “SeABank Run For The Future 2024” (SeARun 2024) do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) tổ chức sẽ khởi tranh từ ngày 08/11 - 30/11 trên nền tảng trực tuyến qua ứng dụng UpRace.