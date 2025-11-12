Tiết kiệm tích lũy – Giải pháp linh hoạt giúp người trẻ “tích sản” thông minh

Không còn là câu chuyện “chờ tiền nhiều mới tiết kiệm”, thế hệ trẻ ngày nay đang định nghĩa lại phong cách tài chính theo hướng để tiền vận hành và sinh lời.

Việc tiết kiệm không còn mang nghĩa “để dành”, mà đã trở thành một phần trong chiến lược đầu tư thông minh – được thế hệ trẻ gọi bằng một khái niệm mới mang tên “tích sản”.

Khi người trẻ chọn “tích sản” thay vì “tích trữ”

Nếu như trước đây, tiết kiệm gắn liền với sự thận trọng và dài hạn – những khoản tiền lớn và các khoản tiền đóng băng, thì ngày nay, quan điểm đó đã không còn phù hợp với thế hệ trẻ. Với sự nhạy bén về công nghệ và tư duy tài chính cởi mở, người trẻ ưu tiên lựa chọn những phương án “gửi linh hoạt – rút chủ động”, tận dụng tối đa các ưu đãi lãi suất ngắn hạn để vừa sinh lời cao, vừa không lo “kẹt” dòng tiền.

Theo báo cáo 2024 của NielsenIQ, có đến 67% người tiêu dùng Gen Z tìm kiếm nền tảng tài chính hỗ trợ kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm hiệu quả. Đáng chú ý hơn, 83% trong số đó đã bắt đầu tiết kiệm với mục tiêu dài hạn rõ ràng. Những con số này là minh chứng cho một sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy tài chính: từ chi tiêu tức thời sang xây dựng nền tảng tài chính bền vững. Trên mạng xã hội, các hashtag như #SmartSaving hay #MicroSaving ngày càng phổ biến – thể hiện tư duy tài chính tiết kiệm từng chút, nhưng thông minh và có chiến lược.

Với cơ cấu thu nhập đa dạng đến từ nhiều nguồn – lương chính, công việc tự do, kinh doanh online, họ chia nhỏ các khoản tiết kiệm theo từng kỳ hạn linh hoạt để quản lý tài chính chủ động hơn và tối ưu lợi suất dựa trên thời gian gửi. Chính nhu cầu này đã thúc đẩy sự hình thành của tư duy “tích sản” (accumulating asset mindset) – biến việc gửi tiết kiệm không chỉ là hành động “để dành”, mà còn là một kỹ năng tài chính quan trọng để mở khóa tương lai tự chủ và an toàn hơn.

Người trẻ say mê “tiết kiệm tích lũy” bằng giải pháp thông minh từ ngân hàng

Nắm bắt xu hướng tài chính hiện đại của giới trẻ, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã tiên phong triển khai phương thức gửi tiết kiệm sinh lời một cách linh hoạt thông qua sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy” trên OCB OMNI – nơi mỗi khách hàng có thể gửi tiền một cách linh hoạt – sinh lời dễ dàng – tích lũy theo mục tiêu tài chính cá nhân.

Với sản phẩm Tiết kiệm tích lũy của OCB, mỗi khoản gửi đều sinh lời và sẵn sàng cho mọi kế hoạch tài chính

Với số tiền gửi tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng cho mỗi lần gửi tiết kiệm, OCB đã mở ra cánh cửa tích lũy cho tất cả mọi người, từ sinh viên mới ra trường đến những người mới bắt đầu hành trình xây dựng nền tảng tài chính cá nhân. Điểm nổi bật của sản phẩm này nằm ở tính linh hoạt vượt trội: Thay vì bị ràng buộc bởi một kỳ hạn cố định, khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân, đồng thời hưởng mức lãi suất hấp dẫn lên đến 5%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ngoài ra, tính năng này còn cho phép khách hàng thiết lập một kế hoạch gửi tiền định kỳ tự động theo tuần hoặc tháng - biến việc tiết kiệm trở thành một thói quen tài chính bền vững. Toàn bộ quy trình từ việc mở sổ, gửi thêm tiền, theo dõi số dư và lãi suất, cho đến tất toán đều được thực hiện hoàn toàn trực tuyến 24/7 ngay trên OCB OMNI, mang đến sự chủ động tuyệt đối đối trong việc quản lý dòng tiền.

Chị Ngọc Phương (26 tuổi, nhân viên marketing) cho biết: “Tôi bắt đầu gửi tiết kiệm online vừa để kiểm soát chi tiêu, vừa có cảm giác đang “đầu tư cho chính mình”. Sau vài tháng, số tiền tích lũy tăng lên thấy rõ và quan trọng nhất là mình học được cách kỷ luật với tài chính.”

Thực tế, không cần có nhiều tiền mới có thể bắt đầu đầu tư cho tương lai. Chỉ cần bắt đầu sớm, từng khoản tích lũy nhỏ cũng có thể trở thành nền tảng vững chắc cho hành trình tài chính độc lập. Chị Phương chia sẻ thêm.