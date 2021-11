Thủy điện xả lũ, Phú Yên ngập sâu trong nước

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng, tràn về nên thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh liên tục tăng mức xả lũ gây ngập hàng nghìn hộ dân ở vùng hạ lưu tỉnh Phú Yên.

Sáng 30/11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, vận hành máy 2.200 m3/s, đến 8h cùng ngày, mức xả qua tràn và chạy máy của thủy điện này tăng lưu lượng lên đến 4.000 m3/s. Trong khi thủy điện Sông Hinh xả lũ qua tràn và chạy máy 1.554 m3/s.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết mưa lớn kéo dài nên từ chiều 30/11, địa phương đồng ý cho thủy điện Sông Ba Hạ nâng mức xả lũ lên khoảng 7.000 m3/s, nhà máy thủy điện Sông Hinh tăng mức xả lũ lên 2.000 m3/s.

"Với lưu lượng xả lũ tăng cao của hai thủy điện này, khả năng chiều nay, hàng nghìn hộ dân ở TP Tuy Hòa và các huyện: Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, thị xã Đông Hòa, bị ngập lụt diện rộng", ông Thế nói.

Đến 10h ngày 30/11, mực nước trên sông Kỳ Lộ (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) vượt mức báo động 3. Nhiều khu dân cư ở xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 3 bị cô lập, ngập sâu. Tỉnh lộ 641, 642, 647 có nhiều đoạn bị ngập hơn 1 m.

Ông Phạm Trung Chánh - Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - cho hay, nước lũ dâng cao tràn về gây ngập hàng nghìn nhà dân nơi đây. "Trưa nay, chúng tôi sơ tán 640 hộ với gần 1.900 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện thủy điện La Hiêng 2 chảy qua tràn hơn 540 m3/s đổ về hạ du, khả năng gây chia cắt, cô lập thêm nhiều khu dân cư trên địa bàn" - ông Chánh nói.

Đến trưa 30/11, lũ dâng cao gây ngập hàng trăm hộ dân ở các xã An Định, An Nghiệp, An Thạch (huyện Tuy An), một số khu vực ở huyện Tây Hòa cũng bị cô lập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Phú Yên, từ 19h ngày 27/11 đến 6h ngày 30/11, địa phương này xảy ra mưa to, lượng mưa phổ biến 122-425 mm, trong đó tại xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) mưa lớn hơn 425 mm.

Theo Minh Hoàng/Zing.vn