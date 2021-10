Quảng Nam mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực chìm sâu trong nước

Ghi nhận tại khu vực tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt khu dân cư tại đây và một số khu thuộc huyện Thăng Bình bị chìm sâu trong nước. Có những khu vực chìm sâu gần đến cả mét khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng, giao thông đi lại bị ảnh hưởng.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 7h ngày 22/10 đến 7h ngày 23/10, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa vùng núi phía Bắc phổ biến 50 – 100 mm; vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 – 300 mm, có nơi cao hơn như: Tam Kỳ 351 mm, Thăng Bình 355 mm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ 1h đến 7h ngày 23/10, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, đặc biệt là các khu vực vùng núi phía Bắc. Cụ thể, tại Thăng Bình 165mm, Núi Thành 138mm, Tam Trà 127mm, Xuân Bình 123mm, Trà Kót 108mm, Bình Phú 105mm, Tam Lãnh 105mm, Tam Kỳ 103mm, Thăng Bình 95mm… Dự báo, từ nay đến ngày 25/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục mưa to đến rất to, phổ biến từ 130 – 230 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông ở Quảng Nam lên nhanh ở mức báo động I, riêng sông Vu Gia mực nước lúc 13h00 trên báo động I +0,25m (Hbđ1=6,5m). Hoạt động giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa tỉnh Quảng Nam đã bị hạn chế, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm đã ngưng hoạt động.

Cùng ngày, nhiều đơn vị quản lý hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thông báo về việc vận hành, điều tiết hồ chứa. Cụ thể, hồ thủy lợi Phú Ninh đã xả nước điều tiết lũ với lưu lượng từ 400 – 1.000 m/giây, bắt đầu từ 16h ngày 23/10 cùng cảnh báo tình trạng ngập lụt có thể xảy ra đối với vùng hạ du do mưa lớn và xả nước hồ chứa.

Theo số liệu cập nhật đến 14h ngày 23/10, lưu lượng nước đổ về hồ chứa của các thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đầy, các đơn vị vận hành lên kế hoạch xả tràn để điều tiết nước. Thuỷ điện Sông Tranh (huyện Bắc Trà My) lên đến 1.243 m3/giây, thủy điện này đang xả lũ qua tràn với lưu lượng 1.026 m3/giây; lưu lượng nước về hồ thủy điện Đăk Mi 4 (huyện Phước Sơn) hơn 937 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn với lưu lượng 458 m3/giây; lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Bung 4 ở mức 235 m3/giây, thủy điện này điều tiết qua tràn với lưu lượng 558 m3/giây; lượng nước về hồ thủy điện A Vương ở mức 110 m3/giây, thủy điện này điều tiết qua tràn với lưu lượng hơn 442 m3/giây.

Một số hình ảnh ngập lụt do mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam: