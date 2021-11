Thêm nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam làm việc tại Nhật Bản

Ngày 25/11, hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản diễn ra tại Tokyo, Đại học Đông Á (Đà Nẵng) đã đạt được 3 thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực du lịch, điều dưỡng của Việt Nam với các đối tác Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn cấp cao Việt Nam.

Hợp tác giữa Đại học Đông Á với Tập đoàn ASK International, Tập đoàn H.I.S và Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean nằm trong số 40 thỏa thuận hợp tác song phương được ký kết tại hội nghị và mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam, cũng như sinh viên khu vực miền Trung, trong học tập, đào tạo và nghề nghiệp.

Theo văn bản được ký kết giữa Đại học Đông Á và Tập đoàn ASK International, hai bên sẽ triển khai chương trình đưa phần mềm platform vào giảng dạy tiếng Nhật và tiếng Anh (Toeic) tại thị trường Việt Nam, sau đó mở rộng ra thị trường một số nước Đông Nam Á.

Ngoài ra, hai bên còn hợp tác trong lĩnh vực dịch thuật, phát hành sách, xây dựng các giáo trình đào tạo đối với các ngành điều dưỡng, dịch vụ ăn uống, ngành thực phẩm và kinh doanh cửa hàng bán lẻ,…

Đặc biệt các bên sẽ tổ chức hợp tác 3 bên cùng nghiên cứu và xây dựng các chương trình huấn luyện, đào tạo đặc biệt theo “đặt hàng” từ doanh nghiệp dành cho các sinh viên thực tập và làm việc tại chính các doanh nghiệp đó.

Với biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Đại học Đông Á và Tập đoàn du lịch H.I.S (Nhật Bản), sinh viên khối ngành du lịch tại Đại học Đông Á sẽ được triển khai theo tiêu chuẩn Nhật Bản ngay tại Việt Nam về kiến thức, kỹ năng, văn hóa làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành, cùng tiếng Nhật trước khi sang Nhật thực tập nghề nghiệp và làm việc.

Với vị trí là đơn vị đang dẫn đầu về du lịch outbound - đưa khách du lịch Nhật Bản ra nước ngoài với 276 chi nhánh trong nước và 110 chi nhánh tại 84 quốc gia trên thế giới, Tập đoàn H.I.S sẽ chuyển giao công nghệ đào tạo, công nghệ quản lý khách sạn, lữ hành, quản lý tuyến điểm du lịch cho Đại học Đông Á, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch Việt Nam trong ngành khách sạn, du lịch, lữ hành và dịch vụ ăn uống.

Riêng thỏa thuận hợp tác Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean sẽ là tiền đề để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực sẽ tham gia trong ngành điều dưỡng tại Nhật Bản và Việt Nam thời gian tới.

Ông Oike Koji - Chủ tịch Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean - cho biết: “Sau 20-30 năm nữa, Việt Nam được dự báo sẽ trở thành quốc gia có tỉ lệ già hóa dân số cao giống như Nhật Bản hiện tại. Việc xúc tiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng điều dưỡng viên trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi có kiến thức và kỹ thuật tiêu chuẩn cao là bước chuẩn bị cần thiết cho tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực này ngay từ bây giờ”.

Với họp tác trên, sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á có trình độ tiếng Nhật từ N3 sẽ trải qua kỳ thực tập nghề nghiệp (internship) 6 tháng - 1 năm tại Nhật, trước khi chính thức làm việc tại các cơ sở điều dưỡng ở Nhật trong thời gian 3 năm với tư cách nhân viên kỹ năng đặc định, hướng tới đỗ kỳ thi chứng chỉ quốc gia ngành Điều dưỡng để làm việc lâu dài.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Đại học Đông Á đã đạt được hợp tác với Tập đoàn y tế Kameda và tập đoàn Will Group, Zensho. Theo thoả thuânhj hợp tác này, Tập đoàn Y tế Kameda sẽ thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo 2,5+1+2 để đẩy nhanh lộ trình tiếp nhận mỗi năm từ 25 sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á làm việc lâu dài tại các cơ sở y tế của Tập đoàn ở Nhật Bản.

Bên cạnh đó, hiện đã có hơn 30 sinh viên ngành điều dưỡng Đại học Đông Á đang làm việc tại hệ thống bệnh viện trực thuộc tập đoàn y tế Kameda ở tỉnh Chiba (Nhật) theo hợp tác được ký kết từ 2018.

Will Group và Zensho tham gia đào tạo tại Việt Nam cho nhân lực các ngành ô tô, du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, quản trị kinh doanh sẽ sang Nhật làm việc thời gian tới.

“Với chiến lược hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo việc làm đầu ra cho sinh viên, đến nay, Đại học Đông Á cũng mở rộng thị trường việc làm và thực hành nghề nghiệp cho sinh viên ở các khối ngành đào tạo tại các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập đoàn hàng đầu ở nhiều nước.

"Đã có 82 tập đoàn lớn ở Nhật Bản, Đài Loan, Đức, Singapore… hợp tác với Đại học Đông Á về các chương trình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Hiện có 400 sinh viên của trường đang sẵn sàng chờ các chuyến bay không COVID để sang Nhật làm việc vào đầu năm 2022” - ông Lương Minh Sâm – Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Đông Á, người trực tiếp tham gia ký kết các văn bản hợp tác tại Nhật - cho biết.