Mưa lũ năm 2020 khiến miền Trung thiệt hại kinh tế hơn 36.000 tỉ đồng

VietTimes – Bất đắc dĩ trở thành bên thứ ba, cả ngàn khách hàng mua đất do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã lâm vào tình cảnh khốn khó, lao đao, do tiền đổ hết vào đất mà sổ thì không thấy đâu.