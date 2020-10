Thụy Điển cấm Huawei và ZTE, Trung Quốc dọa trả đũa

Ngày 20/10/2020, Thụy Điển đã tuyên bố cấm thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE trong mạng 5G nước này vì lý do an ninh. Cơ quan Quản lý Viễn thông Thụy Điển (PTS) cho biết quyết định này được đưa ra theo lời đề nghị của lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh nước này, mô tả Trung Quốc là “một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Thụy Điển”.

Dưới áp lực ngoại giao từ phía Washington, các nước châu Âu đã thắt chặt kiểm soát đối với các công ty Trung Quốc trong việc xây dựng mạng 5G. Mỹ đã cáo buộc các thiết bị viễn thông của Huawei có thể bị Bắc Kinh sử dụng làm phần mềm gián điệp trong khi Huawei nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Thụy Điển là quê hương của Ericsson - một trong những nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu châu Âu và cũng là đối thủ lớn nhất của Huawei.

Ericsson đã giành được hợp đồng cung cấp thiết bị vô tuyến cho mạng 5G từ cả ba nhà khai thác lớn ở Trung Quốc và có nguy cơ đối với mặt rủi ro nếu chính phủ Trung Quốc quyết định trả đũa động thái trên của Thụy Điển.



“Thụy Điển nên hủy bỏ lệnh cấm đối với các công ty viễn thông Trung Quốc bao gồm Huawei và ZTE để tránh "tác động tiêu cực" đối với các công ty của mình” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết .

“Trung Quốc thực sự thất vọng trước quyết định của Thụy Điển” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào hôm 21/10/2020.

Ông Triệu nhấn mạnh Thụy Điển nên giữ thái độ khách quan, công bằng và sửa chữa quyết định sai lầm của mình, để tránh mang lại tác động tiêu cực đối với sự hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Thụy Điển cũng như hoạt động của các doanh nghiệp Thụy Điển tại Trung Quốc.

