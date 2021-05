Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin tại chung cư Monarchy

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy block B có địa chỉ tại khu đất 4 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo – Trần Quang Diệu – An Trung 2 – An Trung 3 (thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Dự án được cấp phép xây dựng vào tháng 10/2017 trên với diện tích 8.967,7m2 với quy mô 34 tầng, trong đó 1 tầng hầm và 33 tầng nổi (tổng diện tích sàn xây dựng là 90.559m2), tương ứng với số căn hộ để ở là 781 căn, 19 căn shophouse...