Thuốc mỡ làm từ nhựa cây điều trị vết thương ngoài da hiệu quả cao

Nghiên cứu trước đây cho thấy, cây blushwood Queensland có đặc tính y học, một nhóm nghiên cứu khác đang tiến hành các thử nghiệm khám phá, liệu nhựa cây có thể điều trị được bệnh nhân ung thư hay không. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích thành phần của nhựa cây và sử dụng như một nguồn nguyên liệu làm thuốc mỡ cho liệu pháp chữa trị các vết thương hở trên da khó lành.

Vết thương hở trên da trở thành một vấn đề lớn trong những năm gần đây do có số lượng lớn người sống chung với bệnh tiểu đường. Những người mắc bệnh bị giảm lưu lượng máu đến bàn chân, khiến bệnh nhân dễ bị các vết thương mãn tính trên da.

Những vết thương này đặc biệt dễ bị nhiễm trùng do vi khuẩn và khó điều trị, do vi khuẩn tạo màng ngăn cản chất kháng sinh. Ngoài ra, các nhà khoa học y tế không muốn điều trị các bệnh nhiễm trùng trên da bằng thuốc kháng sinh truyền thống vì phương pháp này làm tăng tốc độ miễn dịch của bệnh nhân với các liệu pháp như vậy.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã phân tích các mẫu nhựa cây từ cây blushwood và xác định được một phân tử có thể là một ứng viên đầy hứa hẹn để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn trong vết thương hở.

Nhóm nhà khoa học đã nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc / hoạt động của các hợp chất epoxy-tigliane từ cây blushwood có khả năng chữa lành vết thương.

Được gọi là EBC-103, phân tử hợp chất tương tác với thành tế bào của vi khuẩn, phá vỡ các màng sinh học được thiết lập bằng tương tác với chất nền polyme ngoại bào, kích hoạt các tế bào miễn dịch tạo ra các loại oxy phản ứng. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện được, phân tử kích thích tình trạng viêm ở khu vực vết thương được bôi thuốc, thúc đẩy quá trình chữa lành ở các vết thương do bỏng.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một loại thuốc mỡ bằng cách sử dụng phân tử epoxy-tigliane và bôi lên bê con, có vết thương bị bỏng do cắt bỏ sừng. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng thuốc mỡ không chỉ ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn mà còn giúp chữa bệnh nhanh hơn - 75% bê con được chữa lành hoàn toàn sau 28 ngày, so với chỉ 25% những bê con không được điều trị bằng loại thuốc mỡ này.

Trong các vết thương mãn tính ở chuột mắc bệnh tiểu đường, hợp chất bán tổng hợp EBC-1013 điều chỉnh các peptit bảo vệ vật chủ, thay đổi biểu hiện cytokine, kích hoạt các tế bào miễn dịch và chữa lành vết thương.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine.

Theo Medical Xpress