Số lượng website lừa đảo bị chặn trong tháng 8 tăng gần 90%

Hiện nay, khi phát hiện hoặc nghi ngờ các trang web lừa đảo, giả mạo, ngoài việc gửi phản ánh tới cơ quan công an địa phương gần nhất, các cơ quan, tổ chức và người dùng cá nhân có thể thông tin trực tuyến tới Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, qua trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam tại địa chỉ canhbao.ncsc.gov.vn.

Theo quy trình, sau khi tiếp nhận report (báo cáo) của người dùng về website giả mạo, lừa đảo đến các hệ thống kỹ thuật, Cục An toàn thông tin, trực tiếp là NCSC sẽ phối hợp với cơ quan chức năng đánh giá và xác định các website giả mạo, lừa đảo.

"Trên cơ sở kết quả đánh giá và xác định này, các đơn vị chuyên trách về CNTT cũng như an toàn thông tin sẽ có quyết định xử lý, ngăn chặn những website vi phạm" , đại diện NCSC chia sẻ.

Nhiều chuyên gia đều nhận định rằng, những năm gần đây, tình trạng các đối tượng lập website giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức , doanh nghiệp, nhất là đơn vị khối tài chính, ngân hàng để phục vụ một mục đích nào đó, thậm chí là lừa đảo, đánh cắp thông tin, tài sản của người dùng tương đối phổ biến.

Trong chia sẻ về xu hướng tấn công mạng, đại diện Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cho hay, đã có sự dịch chuyển mục tiêu tấn công của tin tặc. Thay vì tập trung vào các nhà mạng viễn thông, công ty truyền thông giải trí như trước thì gần đây các cuộc tấn công mạng lại chủ yếu nhắm vào khối ngân hàng, tài chính.

Qua ghi nhận từ các hệ thống kỹ thuật, Cục An toàn thông tin đã đưa ra nhận định, lừa đảo trên mạng có xu hướng gia tăng. Thống kê trên Cổng không gian mạng quốc gia tại địa chỉ khonggianmang.vn cho thấy, chỉ tính từ giữa tháng 2/2022 đến trung tuần tháng 7/2022, đã có gần 3.500 phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam thông tin tới hệ thống cảnh báo. Qua kiểm tra, có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của ngân hàng, công ty tài chính.

Hàng tuần, trên Cổng không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin đều cảnh báo và khuyến nghị người dùng tuyệt đối không truy cập vào tên miền của các website giả mạo thương hiệu các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, có nhiều tên miền giả mạo các ngân hàng như: vcbntlbink.com, vcbtiebink.com, vcbtinbing.com, acb.onlinsh.com, acb.onlinevn.xyz, isacambank.com, isacembank.com, vaynhanhviettin.comvaythechap-bidv.com…

Số liệu mới nhất của Cục An toàn thông tin chỉ ra rằng, trong 8 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã ngăn chặn tới 926 website lừa đảo, nhiều hơn gần 140 trang so với tổng số website bị chặn trong 8 tháng đầu năm 2021. Trong đó, với 163 website bị chặn, tháng 8/2022 là tháng có lượng trang web lừa đảo bị chặn lớn nhất tính từ năm 2021 đến nay.

Bảo đảm an toàn cho người dân trên môi trường mạng, trong đó có việc bảo vệ người dùng trước các hình thức tấn công lừa đảo đã được Cục An toàn thông tin xác định là một nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh việc giám sát 24/7, phát hiện, cảnh báo, xử lý website lừa đảo, vi phạm pháp luật; hỗ trợ xử lý ngăn ngừa người dùng Internet Việt Nam truy cập vào các trang lừa đảo, Cục An toàn thông tin đã phối hợp cùng Google duy trì trang DauhieuLuadao.com cung cấp các tình huống lừa đảo điển hình, giúp người dân nhận biết những phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới.

Theo ICTNews