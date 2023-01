Samsung sẽ tăng giá Galaxy S23 Ultra

Samsung đã xác nhận sự kiện ra mắt toàn cầu của dòng Galaxy S23 vào ngày 1 tháng 2. Khi ngày càng tiến gần đến sự kiện ra mắt chính thức, thì các thông tin rò rỉ cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn. Từ thiết kế đến thông số kỹ thuật, bây giờ chúng ta đã biết khá nhiều về mẫu điện thoại này.

Mới đây một nguồn tin về mức giá của dòng Galaxy S23 đã được tiết lộ. Theo đó, mẫu máy cao cấp nhất Galaxy S23 Ultra sẽ tăng giá so với dự kiến. Điều này bắt nguồn từ việc chi phí sản xuất Galaxy S23 tăng và Samsung sẽ phải chuyển phần gia tăng này đến người tiêu dùng.

Trong năm qua, doanh số Galaxy S22 đã không đạt như mong đợi. Mặc dù phải đối mặt với chi phí gia tăng, Samsung đã không tăng giá điện thoại vào năm ngoái.

Vấn đề là Samsung cần phải suy nghĩ thận trọng trong việc điều chỉnh chi phí dòng Galaxy S23, đặc biệt trong bối cảnh dòng Galaxy S22 có doanh số kém ấn tượng. Có thể công ty chỉ tăng giá đối với mẫu cao cấp nhất là Galaxy S23 Ultra.

Theo RGcloudS, Galaxy S23 được cho là sẽ bao gồm mẫu 8/128 GB với giá 799 USD, trong khi mẫu 8/256 GB có giá 849 USD. Trong khi đó, Galaxy S23 Plus sẽ được bán với giá 999 USD và 1.049 USD, tương ứng cho bản 8/128 GB và 8/256 GB. Theo đó, hai mẫu máy này được trang bị SoC tốt hơn, pin và camera selfie mới trong khi mức giá vẫn được giữ nguyên.

Việc tăng giá Galaxy S23 Plus sẽ là một nước đi mạo hiểm của Samsung. Theo các báo cáo gần đây, doanh số S22 Plus đã không đạt kỳ vọng vào năm nay. Và nếu tình trạng tương tự vẫn xảy ra với S23 Plus, nhiều khả năng Samsung sẽ loại bỏ S24 Plus vào năm tới.

Đối với Galaxy S23 Ultra, Samsung sẽ áp dụng mức giá 1.249 USD cho bản 8/256 GB, trong khi bản 12/512 GB có giá 1.349 USD và 12 GB/1 TB có giá 1.499 USD. Đó là mức tăng 50 USD trong phiên bản thấp nhất.

Mặc dù tăng giá nhưng Galaxy S23 Ultra thực tế là một sản phẩm mang đến những cải tiến mạnh mẽ so với tiền nhiệm của nó. Sản phẩm dự kiến đi kèm chip mới, camera cải tiến và nhiều tùy chọn màu sắc, nhờ vậy hứa hẹn sẽ có sức hút cao từ người tiêu dùng. Việc chỉ tăng 50 USD so với những lợi ích mang lại, Samsung mong đợi Galaxy S23 Ultra sẽ thành công như với Galaxy S22 Ultra đã đạt được vào năm ngoái.

Galaxy S22 Ultra được cho là chiếm 45% tổng doanh số của dòng máy này trong năm nay. S22 Ultra cũng chính là một trong những mẫu điện thoại cao cấp tốt nhất năm 2022.

Trong một tin tức khác, các biến thể màu độc quyền dường như sẽ ra mắt muộn hơn so với các tùy chọn còn lại. Theo rò rỉ, Samsung trì hoãn khoảng hai đến sáu tuần. Được biết, Samsung Galaxy S23 Ultra năm nay sẽ có các màu Cotton Flower, Misty Lilac, Phantom Black và Botanic Green.

Theo Gizchina