Rước dâu trên lưng voi qua hồ Lắk

Đoàn voi đón quan khách từ khách sạn tới nhà hàng dự tiệc, và đưa cô dâu chú rể cùng gia tộc hai bên dạo qua thị trấn Liên Sơn, bên hồ Lắk. Hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên, diện tích lớn thứ 2 của nước ta, chỉ sau hồ Ba Bể.

Bố cô dâu - ông Đặng Vân Long - còn có tên khác lấy theo họ cha người Chăm: Đàng Năng Long. Ông Long kế tục nghề nuôi voi, thuần dưỡng voi từ cha mình, là ông Đàng Nhảy, người từng giúp Chính phủ mua voi tặng nước bạn, và thân chinh đưa voi sang tận Cuba.

Đây là điểm đến nổi tiếng với mô hình kinh doanh du lịch gia đình rất thành công, được du khách lưu trú yêu thích hàng đầu Đắk Lắk, cũng là địa chỉ duy nhất tại Việt Nam mà du khách có thể vừa thưởng thức, vừa tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê Voi.

Hiểu rõ bản sắc, tập quán của những vùng đất từng có nghề truyền thống săn bắt thuần dưỡng voi, giao tiếp thông thạo được bằng nhiều ngôn ngữ các dân tộc bản địa, thường xuyên tiếp xúc du khách nhiều quốc tịch, ông Đặng Vân Long đã có nhiều sáng tạo trong kế thừa phong tục, tinh hoa văn hóa giữa xưa và nay.

Trong lễ cúng Thần Voi báo tin con gái đi lấy chồng, trước sự chứng kiến của quan viên 2 họ, ông Long cùng một người anh em M’nông kết nghĩa thực hiện các nghi thức khấn vái, báo bẩm, trình bày lễ vật.

Ngoài mâm lễ có heo quay, cau trầu, rượu bánh của nhà trai đưa vào hỏi vợ, trước sân nhà còn dựng cây nêu cúng Thần và chất sẵn nhiều loại thực phẩm: Chuối chín, chuối xanh, bắp khô, mía ngọt, bí đỏ, dừa tươi. Sau đó, cô dâu chú rể và quan khách lần lượt mời đàn voi ăn những món yêu thích.

Những đoàn rước dâu trên lưng voi của 4 cô con gái nhà ông bà Vân Long-Thu Ba đã để lại nhiều hình ảnh đặc sắc, tạo được ấn tượng đẹp cho một vùng đất đầy sức hấp dẫn, quyến rũ, cả về du lịch, văn hóa lẫn tính cách hồn nhiên, cởi mở của cư dân bản địa trên cao nguyên Đắk Lắk.

Cả 4 cô con gái trong gia đình này đều được cha mẹ tổ chức nghi thức rước dâu trên lưng đội voi dạo bước qua trung tâm thị trấn Liên Sơn. Chị cả Họa Mi năm 2010 theo chồng về Đà Lạt. Em kế Trà My năm 2013 về Buôn Ma Thuột. Kế nữa Diễm My đầu năm 2019 cùng chồng về ở rể với cha mẹ. Và bây giờ đến lượt cô con gái út Diễm My sẽ cùng chồng lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Mở màn cho tiệc cưới luôn là tiếng cồng chiêng rộn ràng. Cô dâu, chú rể mặc trang phục thổ cẩm đơn giản, đẹp mắt.