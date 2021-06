Quy hoạch báo chí, Make in Vietnam vào Sách trắng 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Công bố Sách Trắng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2020, cung cấp thông tin, số liệu năm 2019 về tất cả các lĩnh vực do Bộ quản lý.

Sách Trắng năm 2020 đã bổ sung thêm nhiều số liệu mới liên quan đến việc triển khai quy hoạch báo chí, các định hướng mới của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số, về phát triển doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam...

Tăng trưởng 9,3%

Sách Trắng 2020 ghi nhận lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin- điện tử, viễn thông có sự phát triển mạnh mẽ, tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng của đất nước với doanh thu hơn 112 tỷ USD, tăng trưởng 9,3% so với năm 2018, giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động.

Các mặt hàng công nghiệp công nghệ thông tin- điện tử, viễn thông, đặc biệt là điện thoại và máy tính trong lĩnh vực phần cứng, điện tử vẫn giữ vững trong danh sách top 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam năm 2019, giúp ngành này xuất siêu khoảng 26,4 tỷ USD.

Năm 2019 cũng ghi nhận sự cố gắng của nhiều địa phương trên cả nước. Những địa phương mạnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hà Nội, Tp.HCM và Bắc Giang chiếm tới trên 90% doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ thông tin- điện tử, viễn thông.

Điện thoại và máy tính vẫn giữ vững trong danh sách top 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam năm 2019

Theo thống kê, doanh thu công nghiệp phần cứng, điện tử- viễn thông đạt 100 tỷ USD, chiếm 89% doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin- điện tử, viễn thông, với tốc độ tăng trưởng hai con số 9,6% so với năm 2018.

Về kim ngạch xuất khẩu, các sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử- viễn thông hơn 87,3 tỷ USD, tăng khoảng 11% so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông chiếm 96,6% kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Công nghiệp phần mềm có tốc độ phát triển cao, tiếp tục được ghi nhận trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới. Doanh thu năm 2019 đạt gần 5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015- 2019 đạt hơn 10%. Việt Nam thường xuyên được các tổ chức uy tín quốc tế xếp hạng top 10 trong danh sách các điểm đến hấp dẫn về gia công phần mềm xuất khẩu.

Công nghiệp nội dung số bước đầu được hình thành, có tốc độ tăng trưởng nhanh, có giá trị tăng và năng suất lao động cao. Tính đến cuối năm 2019, đã có 3.982 doanh nghiệp tham gia với tổng doanh thu đạt trên 851 triệu USD. Một số doanh nghiệp chiếm lĩnh được thị trường trong nước và bước đầu đầu tư, cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài.

Ước tính số lao động làm việc trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin năm 2019 là hơn 1 triệu người, tăng hơn 31.500 so với năm trước, hoàn thành sớm hơn 1 năm mục tiêu nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đạt 1 triệu người vào năm 2020.

Triển khai sâu rộng chuyển đổi số

Lĩnh vực bưu chính đã và đang chuyển đổi trở thành hạ tầng mạng lưới, bảo đảm dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu, theo Sách trắng 2020. Bưu chính đã tập trung đổi mới hoạt động, mở rộng các loại hình dịch vụ, phương thức kinh doanh, phù hợp với xu thế đổi mới, phát triển chung của đất nước.

Năm 2019, số lượng doanh nghiệp bưu chính tăng trưởng mạnh đạt 468 doanh nghiệp (trong đó có hơn 95% là doanh nghiệp tư nhân), doanh thu lĩnh vực bưu chính đạt 28.279 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với năm 2015.

Tổng sản lượng bưu gửi năm 2019 đạt gần 715 triệu, tăng hơn 44% so với năm 2018. Toàn mạng bưu chính có 18.800 điểm phục vụ trong đó tổng số điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng là 12.600 điểm, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,92 km2/điểm, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu một điểm phục vụ bưu chính.

Với ngành viễn thông tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng. Tổng doanh thu viễn thông đạt hơn 5,6 tỷ USD, dung lượng băng thông kết nối quốc tế đạt hơn 10 Tbps, tăng hơn 8 lần so với năm 2015. Mạng lưới cáp quang đã được triển khai đến các xã bản với gần 01 triệu km cáp quang, tăng 1,9 lần so với năm 2017.

Tổng số thuê bao truy nhập Internet đạt hơn 75 triệu (bao gồm gần 61 triệu băng rộng di động và gần 15 triệu băng rộng cố định), tăng 1,5 lần so với năm 2015. Số tên miền .vn đạt trên 503.000 tên miền, đứng đầu khu vực ASEAN về lượng đăng ký sử dụng tên miền quốc gia.

Ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số được triển khai sâu rộng. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia ngày càng được hoàn thiện cả về quy mô, phạm vi cũng như số lượng đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của cơ quan nhà nước như trong các lĩnh vực thuế, tài chính, hải quan, đăng ký kinh doanh, đất đai, hộ tịch, hộ chiếu...

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp được triển khai mạnh mẽ, bước đầu cho thấy vai trò kiến tạo phục vụ phát triển. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng hơn 2 lần, từ 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019. Công nghệ thông tin đã thực sự phát huy vai trò vừa là công cụ, vừa là động lực của kinh tế xã hội.

Trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, đến hết 2019, hệ thống chia sẻ giám sát an toàn thông tin phục vụ chính phủ điện tử đã giám sát 20/30 bộ, ngành và 51/63 địa phương. Bước đầu hình thành công nghiệp an toàn thông tin mạng “Make in Viet Nam” với nhiều sản phẩm an toàn thông tin thương hiệu Việt...

