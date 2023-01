Quảng Nam: Đã tìm thấy hồ sơ 3 dự án trong vụ tranh chấp BĐS do Công ty Bách Đạt An là chủ đầu tư

Theo Thượng tá Hà Thế Xuyên-Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Nam - trong quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện thiếu hồ sơ về tư vấn thẩm định và các hồ sơ liên quan của 3 dự án gồm: 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Eco Future Park (Bách Đạt 1), thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Sau khi tiến hành truy tìm, lực lượng Công an đã tìm thấy các hồ sơ này để phục vụ quá trình điều tra.

Các dự án này do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư từ năm 2017. Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty CP Bách Đạt An đã ký hợp đồng giao Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam để phân phối khoảng 1.100 lô đất nền.

Tuy nhiên sau đó, hợp tác đã xảy ra tranh chấp và kiện tụng kéo dài suốt thời gian qua.

Mặc dù Toà án các cấp đã tuyên án, yêu cầu các bên tiếp tục thực hiện nghĩa vụ để ra sổ, giao đất, đảm bảo quyền lợi của người mua. Nhưng đến nay vụ án vẫn chưa thể thi hành án do chủ đầu tư liên tục không hợp tác, nhằm sớm hoàn thành các nghĩa vụ để ra sổ cho người dân.

Trong quá trình đốc thúc, chỉ đạo các bên liên quan thực hiện nghiêm túc các bản án, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó có Công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Tiến hành điều tra, công an đã phát hiện mất một số hồ sơ quan trọng liên quan đến các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Trước đó, tại cuộc họp 4 bên gồm UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện Công ty Bách Đạt An, Công ty Hoàng Nhất Nam và khách hàng, do ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - chủ trì, đại diện PC03 Công an tỉnh Quảng Nam cho biết hồ sơ gốc liên quan đến các dự án của Bách Đạt An bị mất, buộc cơ quan công an phải tiến hành thu thập, khiến khách hàng rất lo lắng.