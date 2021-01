Qualcomm thách thức Apple, Intel khi mua lại công ty chip Nuvia

Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam

Công ty sản xuất chip Qualcomm Inc thông báo sẽ mua lại công ty khởi nghiệp chip Nuvia Inc do các “cựu binh” của Apple Inc thành lập nhằm thúc đẩy các kế hoạch công nghệ.