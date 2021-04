PAPI 2020 của Đà Nẵng tụt hạng thê thảm do COVID-19

Bất ngờ vì tụt hạng quá thê thảm

Sau khi Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020 và Đà Nẵng chỉ đạt 42,51 điểm khiến giới chuyên môn bất ngờ.

Đặc biệt, trong 8 chỉ số thành phần của chỉ số PAPI 2020 thì Đà Nẵng chỉ giữ được 2 chỉ số ở mức cao là Cung ứng dịch vụ công (7,6/10 điểm) và chỉ số Thủ tục hành chính công (7,34/10 điểm) còn lại bị tụt hạng càng khiến chuyên gia của Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng lo lắng và cho rằng cần phân tích cụ thể.

Theo một chuyên gia giấu tên của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội TP Đà Nẵng, sau khi xem xét 8 chỉ số thành phần để đánh giá chỉ số PAPI năm 2020 thì Đà Nẵng có 2 chỉ số ở mức cao, còn lại hầu hết các chỉ số đều giảm, có chỉ số giảm âm.

“Ngày hôm qua khi thông tin công bố chỉ số PAPI 2020 của Đà Nẵng là thấp, nhưng tôi không nghĩ Đà Nẵng lại thấp đến mức này. Trong 8 chỉ số thì chỉ có 2 chỉ số là dịch vụ công và thủ tục hành chính thì giữ ở mức tốt, còn lại hầu hết các chỉ số đều tụt hạng, thậm chí có những tụt giảm âm khiến chúng tôi rất bất ngờ”- Chuyên gia giấu tên của Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng nói.

“Qua xem xét, các chỉ số thành phần thì thấy các chỉ số như: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, Trách nhiệm giải trình với người dân, Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Quản trị môi trường… của Đà Nẵng năm 2020 ở mức rất thấp, việc này cần phải xem xét, so sánh và phân tích cụ thể. Để phân tích cụ thể và chính xác, chúng tôi cần thời gian và chắc chắn sẽ có những đề xuất với UBND TP”- vị chuyên gia này chia sẻ.

Không loại trừ “tụt hạng” do đại dịch COVID-19

Phân tích nguyên nhân dẫn đến chỉ số PAPI 2020 của Đà Nẵng bị tụt giảm. Vị chuyên gia này cho rằng, không loại trừ do Đà Nẵng hứng chịu 2 đợt dịch COVID-19 nên vấn đề tiếp xúc của người dân và chính quyền bị giảm và ít lại đã làm chỉ số này giảm. Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cho rằng, việc tụt giảm cũng có thể do tăng trưởng kinh tế của Đà Năng âm so với năm 2019 nên có thể kéo theo các chỉ số tụt giảm và khiến kết quả chung bị giảm.

“Nếu để ý đến các chỉ số như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; Trách nhiệm giải trình với người dân và Quản trị môi trường, Đà Nẵng xếp vào nhóm thứ hạng thấp trong bảng điểm các tỉnh thành trong cả nước cho thấy không loại trừ 2 lần Đà Nẵng bị dịch COVID-19 đã làm cho sự tương tác, tiếp xúc của người dân với chính quyền bị giảm sút”- chuyên gia Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng chia sẻ.

“Tôi thật sự bất ngờ khi chỉ số PAPI 2020 của Đà Nẵng giảm sút đến mức ấy. Và nếu để ý trên bản đồ thì các địa phương từ Quảng Nam trở ra các tỉnh phía Bắc thì chỉ có Đà Nẵng là màu vàng, còn hầu hết là màu xanh”- chuyên gia Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng bày tỏ.

Về giải pháp, các chuyên gia này cho rằng cần có thời gian so sánh và đánh giá cụ thể. “Cũng phải nói thêm là 2 chỉ số cung ứng dịch vụ công và chỉ số thủ tục hành chính công của Đà Nẵng rất cao, nhưng trọng số có thể thấp nên không thể giữ được chỉ số PAPI của Đà Nẵng năm nay. Hơn nữa, nếu đánh giá chỉ số PCI 2020 vừa công bố thì Đà Nẵng vẫn giữ được mức thứ 5 trong bảng xếp hạng và không tụt hạng so với năm 2019 cho thấy đánh giá của doanh nghiệp là khá ổn”- vị chuyên gia phân tích.