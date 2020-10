Ông chủ Facebook ủng hộ 100 triệu USD cho cơ sở hạ tầng bầu cử Hoa Kỳ

Vào hôm 13/10/2020, CEO của Facebook Mark Zuckerberg và vợ - bà Priscilla Chan - cho biết cặp đôi sẽ ủng hộ thêm 100 triệu USD để hỗ trợ các giới chức bầu cử và tài trợ cấu trúc hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.

“Chúng tôi đã nhận được phản hồi nhiều hơn dự kiến từ phía giới chức bầu cử cần được tài trợ cho cơ sở hạ tầng. Vì vậy, hôm nay, chúng tôi xin cam kết tài trợ thêm 100 triệu USD cho trung tâm Center for Tech and Civic Life (CTCL) để đảm bảo các đơn vị bầu cử cần trợ giúp nhận được tài trợ, giúp người dân đi bỏ phiếu an toàn” - Mark Zuckerberg viết trên Facebook.

“Cho đến nay, hơn 2.100 đơn vị bầu cử đã đệ đơn cho CTCL để được hỗ trợ” - CEO Facebook nói thêm.

Ảnh: newzzhub.com

CTCL là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Chicago. Theo trang web của tổ chức này, mục tiêu của CTCL là “thúc đẩy việc phát triển một nền dân chủ dựa trên thông tin, đồng thời giúp hiện đại hóa các cuộc bầu cử ở Mỹ”.



Trước đó, cặp đôi quyền lực này đã quyên góp 300 triệu USD để giúp tiến trình bầu cử Mỹ đối phó với các thách thức có liên quan tới đại dịch COVID-19, chẳng hạn như tài trợ thiết bị bỏ phiếu và thiết bị bảo hộ y tế cho các nhân viên làm việc tại các địa điểm bỏ phiếu.

Trong bài đăng trên Facebook, ông Zuckerberg cũng phản bác các vụ kiện tìm cách ngăn chặn việc sử dụng các khoản tài trợ của mình.

“Kể từ lần ủng hộ đầu tiên của chúng tôi, đã có nhiều vụ kiện được đệ trình nhằm ngăn chặn việc sử dụng các khoản tiền này, rằng các tổ chức nhận tài trợ có chương trình nghị sự mang tính đảng phái. Điều đó là sai” - Zuckerberg viết.

Các khoản quyên góp cho cơ sở hạ tầng bầu cử của vợ chồng Zuckerberg được đưa ra trong bối cảnh Facebook đang phải đối mặt với sự giám sát từ phía chính phủ Washington cũng như áp lực từ các nhà lập pháp nhằm chống lại thông tin sai lệch và các hành động lạm dụng khác liên quan đến bầu cử trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Theo Reuters