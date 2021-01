Ông Biden có thể định hình lại toàn ngành công nghiệp an ninh mạng

Cuối tháng trước, cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo: Chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn hồi đầu tháng, lợi dụng phần mềm của công ty công nghệ Soloar Winds đã ảnh hưởng đến chính quyền các bang, địa phương cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng cùng các tổ chức khu vực tư nhân khác. Phần mềm này được nhiều cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng.





"Chính quyền Biden Harris sẽ đặt vấn đề an ninh mạng thành ưu tiên hàng đầu, coi đó là mệnh lệnh của chính phủ ngay từ ngày đầu tiên", người phát ngôn của Joe Biden nói với Insider. Chính quyền tân tổng thống cũng sẽ tăng cường quan hệ đối tác trong khu vực tư nhân, mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nhân sự.

Theo dự báo, thay đổi này có thể mang lại thay đổi lớn trong toàn ngành. Khoảng 200 tỷ USD sắp đổ vào ngành an ninh mạng dựa trên đám mây. Các nhà phân tích cho rằng, các công ty lớn như Tenable, Microsoft, Palo Alto Networks và Netskope có thể kiếm được nhiều hợp đồng béo bở và các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn như SightGain và Scythe sẽ thu hút vốn đầu tư mạo hiểm.

Hợp tác liên bang - ngành nhiều hơn

Các quan chức liên bang đang báo hiệu về sự phối hợp trong ngành an ninh mạng đang được tiến hành. Tuần này, Biden đã chỉ định quan chức kỳ cựu của Cơ quan An ninh Quốc gia Anne Neuberger đảm nhận một vai trò mới trong Nhà Trắng. An ninh mạng sẽ là một ưu tiên mới, song song với đó là việc tăng chi tiêu. Các nhà phân tích nói với Insider rằng việc bổ nhiệm Neuberger, người điều phối quan hệ đối tác của NSA với ngành công nghiệp an ninh mạng là tín hiệu cho thấy chính quyền muốn hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh mạng.

Thượng nghị sĩ Mark Warner, đảng viên Đảng Dân chủ Virginia, kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết: "Chính phủ có thể thành lập một hội đồng quốc gia tương tự như Ban An toàn Giao thông để xem xét các vi phạm lớn".

Kevin Mandia, Giám đốc điều hành của FireEye - công ty đã cảnh báo về các cuộc tấn SolarWinds cho biết chính phủ nên có phản ứng mạnh mẽ đối với hack và ransomware cấp quốc gia. Mandia kêu gọi một "chính sách mạnh mẽ và hợp tác quốc tế để đóng cửa ransomware".

Theresa Payton, cựu Giám đốc thông tin Nhà Trắng, kiêm Giám đốc điều hành của công ty tư vấn an ninh mạng Fortalice Solutions, nói rằng sự hợp tác nhiều hơn giữa các cơ quan liên bang và ngành công nghiệp an ninh mạng đang hiện hữu. "Có thể phản ứng của Tổng thống Biden sẽ bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính, tăng cường giám sát phản công và một cam kết mới để đảm bảo quản lý rủi ro chuỗi cung ứng. Điều này có thể tránh các cuộc tấn công theo cách tương tự", Payton nói với Insider.

Nhiều công ty công nghệ được hưởng lợi

Daniel Ives, giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tại công ty phân tích Wedbush Securities của Phố Wall cho biết: "Sự tập trung cao độ và phản ứng của chính quyền Biden về vụ tấn công vào SolarWinds sẽ mang lại lợi ích cho nhiều công ty và lĩnh vực. Đặc biệt là sự chuyển dịch từ cơ sở hạ tầng phần cứng sang phần mềm".

Microsoft sẽ mở rộng hơn nữa các dịch vụ bảo mật không gian mạng của mình dưới thời Biden. Telos, ZScaler, Checkpoint, Fortinet, Netskope và Palo Alto Networks sẽ được hưởng lợi khi các cơ quan liên bang và các công ty lớn tìm kiếm các giải pháp đám mây trên quy mô lớn. Các công ty xác thực người dùng doanh nghiệp cũng sẽ thấy hoạt động kinh doanh tăng lên, bao gồm Okta, CyberArk, Sailpoint Solutions và Ping.

Mike Janke, đồng sáng lập của vườn ươm khởi nghiệp an ninh mạng DataTribe cho rằng phản ứng của Biden với SolarWinds có nghĩa mọi thứ về an ninh mạng, điểm cuối và bảo mật đám mây, cũng như các dịch vụ sẽ bùng nổ. "Bất kỳ chính quyền mới nào cũng chỉ có thể làm được từng đó, bất kể họ chi bao nhiêu tiền. Lĩnh vực thương mại là nơi tạo ra những tiến bộ. Hầu hết tiến bộ thương mại trong an ninh mạng được xây dựng bởi các học viên đến từ NSA, DARPA, CyberCom, CIA. Ông nhấn mạnh: "Đây là nơi chúng ta nên đổ tiền vào".

Nikesh Arora, Giám đốc điều hành của Palo Alto Networks, hi vọng chính phủ Mỹ có thể làm việc tốt hơn với ngành công nghiệp dưới thời Biden. "Việc triển khai các công nghệ sáng tạo như yếu tố cốt lõi của phòng thủ mạng", Arora nói.

Bryson Bort, Giám đốc điều hành của Scythe, cho biết để đi trước các cuộc tấn công, chính phủ phải đổi mới. Điều này đồng nghĩa với việc cần liên kết chặt chẽ hơn với các công ty nhỏ. Ông cho rằng Mỹ cần tăng tốc mua sắm các công cụ an ninh mạng mới và điều này sẽ được đẩy mạnh dưới thời Biden.

Theo VnExpress