Ocean City hưởng lợi gì giữa cơn sóng hạ tầng 2026 và chu kỳ tăng giá mới phía Đông Hà Nội?

Cơn sóng hạ tầng tỷ đô tái định hình khu Đông

Giai đoạn 2021-2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của khu Đông Hà Nội từ “vùng ven mở rộng” sang cực tăng trưởng mới.

Trên bản đồ giao thông, khu Đông đang trở thành “điểm giao” của các trục kết nối chiến lược. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh mở ra hành lang kinh tế ven biển; trục Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn kết nối chuỗi công nghiệp phía Bắc; các tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, quốc lộ 5, đường Trường Sa, vành đai 3, vành đai 3.5… tạo nên mạng lưới giao thông xuyên suốt, rút ngắn khoảng cách giữa khu Đông với trung tâm Thủ đô và các cực tăng trưởng vệ tinh.

Sân bay Gia Bình dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026

Đặc biệt, năm 2026 được coi là “thời điểm bản lề” khi loạt dự án quy mô lớn tăng tốc thi công và hoàn thiện. Các dự án mang tính xương sống như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành trục phát triển mới, tái cấu trúc không gian đô thị và phân bố lại các cực dân cư, công nghiệp, dịch vụ.

Song song với đó, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được triển khai quyết liệt, đặt nền móng cho hành lang giao thông chiến lược kết nối liên vùng và liên vận quốc tế trong tương lai.

Cũng tại phía Đông, sân bay Quốc tế Gia Bình, cách Ocean City khoảng 1 giờ lái xe, dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay. Cùng với hàng loạt cây cầu mới vượt sông Hồng như Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi… hạ tầng “bùng nổ” không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực lõi trung tâm mà còn mở thêm những “cửa ngõ” phát triển mới, kéo giãn không gian đô thị về hai phía bờ sông.

Đáng chú ý, việc khởi công Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xem là cú hích mang tính lịch sử. Với quy mô lên tới 11.000ha, chiều dài khoảng 80km, dự án sẽ tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển hai bên sông Hồng, tạo nền tảng cho xu hướng dịch chuyển dân cư, thương mại và du lịch về phía Đông trong dài hạn.

Sự bứt tốc của hạ tầng đang làm thay đổi cục diện phát triển kinh tế và BĐS phía Đông Hà Nội

Không dừng lại ở hạ tầng giao thông, khu Đông Hà Nội còn đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các hạ tầng xã hội mang tính biểu tượng, như tổ hợp sân golf Trump International Hưng Yên, sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ… Những “thỏi nam châm” mới đang từng bước định hình lại bản đồ cư trú, tiêu dùng và đầu tư của Thủ đô.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đánh giá khu phía Đông sẽ nhanh chóng tăng tốc trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ đầu tư BĐS Hà Nội.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, cho rằng: “Ở đâu có sự đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông, tư duy phát triển hiện đại, quỹ đất còn dồi dào thì ở đó sẽ thu hút các nhà phát triển cũng như các nhà đầu tư. Và khu Đông chính là khu vực có những lợi thế đó”.

Ocean City dẫn dắt chu kỳ tăng giá khu Đông

Hưởng lợi trực tiếp và trọn vẹn nhất từ làn sóng hạ tầng tỷ đô phía Đông Hà Nội, Ocean City tiếp tục là tâm điểm đầu tư sáng giá trong năm 2026.

Lợi thế cốt lõi của siêu đô thị quy mô 1.200ha nằm ở vị trí tâm điểm kết nối của mạng lưới hạ tầng đang tăng tốc. Khả năng tiếp cận nhanh các trục cao tốc, vành đai và các cây cầu mới giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về trung tâm Hà Nội, đồng thời mở rộng liên kết liên vùng. Quan trọng hơn, trong khi nhiều khu vực vẫn ở trạng thái “khởi động”, Ocean City đã hiện hữu như một đô thị sống thực thụ, nơi dòng cư dân, du khách và hoạt động thương mại diễn ra sôi động.

Ocean City sở hữu hệ sinh thái tiện ích all-in-one quy mô “khủng”

Được phát triển theo mô hình all-in-one với mật độ xây dựng dưới 30%, sở hữu hơn 70 công viên, hàng trăm tiện ích thể thao cùng chuỗi tiện ích quy mô lớn, như VinWonders Water Park, VinWonders Wave Park, Grand World… Ocean City kiến tạo một siêu điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực. Cùng lúc, hệ sinh thái dịch vụ “họ Vin” đồng bộ, gồm Vinschool, Vinmec, Vincom, VinUni, VinBus… mở ra chuẩn sống thượng lưu hiếm có trên thị trường.

Ở góc độ đầu tư, Ocean City đang đứng tại giao điểm của hai chu kỳ quan trọng: chu kỳ thăng hạng hạ tầng khu vực và chu kỳ tăng giá mới của BĐS phía Đông Hà Nội. Thực tế cho thấy, giá trị BĐS thường tăng mạnh nhất khi hạ tầng bước vào giai đoạn “nhìn thấy rõ - sử dụng được”. Giai đoạn 2026-2030, mỗi nhịp về đích của hạ tầng trọng điểm đều kéo theo một nhịp tăng giá của Ocean City.

Hàng chục triệu du khách đến Ocean City mỗi năm là “mỏ vàng” cho mọi mô hình kinh doanh

Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây chính là giai đoạn “chân sóng” không thể bỏ lỡ bởi mức giá chưa phản ánh hết tiềm năng. Khi cơn sóng hạ tầng 2026 dâng cao, Ocean City không chỉ là nơi hưởng lợi, mà còn là một trong những động lực dẫn dắt làn sóng tăng trưởng mới của toàn khu Đông Hà Nội. Trong bối cảnh đó, việc sở hữu BĐS tại Ocean City hôm nay chính là nắm giữ một vị thế chiến lược trong chu kỳ phát triển dài hạn của Thủ đô - nơi hạ tầng, đô thị và dòng tiền đang hội tụ với tốc độ ngày càng rõ nét.