"Nỗi lo số" khi làm việc trực tuyến

Những người làm việc từ xa báo cáo rằng ngoài nỗi lo bảo mật, họ lo ngại về một loạt các vấn đề khác, 65% những người làm việc tại nhà nói rằng Internet đang trở thành một nơi nguy hiểm, so với 54% những người được hỏi khác.

Giảng viên cao cấp về Tâm lý học tại Đại học Nottingham Trent, Tiến sĩ Lee Hadlington nói rằng không có gì ngạc nhiên khi mọi người bắt đầu lo lắng nhiều hơn về an ninh mạng, đặc biệt là khi làm việc từ xa. Nhiều cá nhân bị đẩy vào trạng thái ‘bình thường mới’ của công việc tại nhà khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Những lo ngại về an ninh mạng này có thể là triệu chứng của sự kết hợp nhiều yếu tố. Khi đi làm tại văn phòng, nhiều người thường không quá quan tâm đến vấn đề an ninh mạng, họ cho rằng đây là vấn đề thuộc về trách nghiệm của công ty. Thêm vào đó, làm việc tại nhà thường dễ bị làm phiền, đường truyền kém và khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ.

Theo báo cáo, 63% nhân viên làm việc từ xa nói rằng những lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu đã thay đổi cách họ sử dụng Internet, so với 48% những người được hỏi khác. 71% nói rằng họ lo lắng các thiết bị kết nối vạn vật (IoT) mới như thiết bị đeo và thiết bị gia dụng thông minh có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư, so với 64% người làm việc không làm việc từ xa. Bên cạnh đó, 70% nhân viên làm việc từ xa ngày càng cảm thấy không thoải mái khi kết nối với WiFi công cộng do rủi ro bảo mật so với 63% những người được hỏi khác.

Nhà tư vấn bảo mật Tom Gaffney của F-Secure cho biết các bước mà mọi người có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và quyền riêng tư khi làm việc tại nhà bao gồm cập nhật phần mềm, đảm bảo thiết bị cá nhân được cài đặt phần mềm bảo mật và một số biện pháp thông tin cơ bản khác. Việc giữ cho các hoạt động động trực tuyến cá nhân và công việc tách biệt với nhau cũng đóng vai trò quan trọng. Hạn chế các hoạt động trên các thiết bị trong các quá trình đó là một cách cần thiết để giảm bớt lo lắng về kỹ thuật số.

Theo Vietnamnet