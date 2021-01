Nhìn lại 7 mẫu smartphone gây thất vọng nhất trong năm 2020

Nokia 8.3 - Mẫu máy này được HMD Global giới thiệu từ tháng 3/2020. Tuy nhiên, phải hơn nửa năm sau, máy mới được bán ra thị trường. Theo Android Authority, lý do khiến máy bán ra muộn vì bộ phim "No Time To Die" bị hoãn chiếu (HMD Global là đối tác cung cấp smartphone cho bộ phim này). Nokia 8.3 sở hữu thiết kế, hiệu năng tốt cùng mạng 5G. Tuy nhiên, thời điểm máy bán ra quá muộn khiến nó phải chịu sự cạnh tranh của hàng loạt đối thủ như Pixel 4a 5G, Poco F2 Pro hay OnePlus Nord.

Microsoft Surface Duo - Microsoft đã thu hút được rất nhiều sự chú ý khi lần đầu giới thiệu chiếc Surface Duo vào năm 2019. Đây từng được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm thay đổi thị trường smartphone khi máy sở hữu 2 màn hình có thể gập lại cùng với giao diện mới lạ. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy Surface Duo chỉ là một mớ hỗn độn. Giao diện phần mềm của Microsoft phát sinh rất nhiều lỗi trong quá trình sử dụng. Màn hình kép của máy lại mang đến trải nghiệm khá tệ, không tối ưu. Thêm vào đó, mức giá lên tới 1.400 USD cũng góp phần "giết chết" đứa con của Microsoft.

Escobar Fold 2 - Năm 2019, anh trai của trùm ma túy quá cố Pablo Escobar đã tung ra một chiếc smartphone màn hình gập với mức giá không tưởng chỉ 350 USD. Tuy nhiên, đây chỉ là trò lừa đảo. Escobar Fold thực chất chỉ là một chiếc Royole Flexpai đổi tên. Năm 2020, hãng điện thoại này tiếp tục chiêu trò thu hút sự chú ý khi công bố mẫu Escobar Fold 2. Lần này, nó chính là chiếc Samsung Galaxy Fold được che logo. Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều người dùng phàn nàn rằng họ không hề nhận được sản phẩm dù đã đặt mua và trả tiền máy.

Motorola Razr - Cuối năm 2019, Motorola đã thu hút được sự chú ý từ không ít người dùng khi giới thiệu chiếc Razr, một mẫu smartphone màn hình gập với thiết kế vỏ sò. Tuy nhiên, sau khi được bán ra, máy nhận phải vô số ý kiến trái chiều. Có mức giá lên tới 1.500 USD nhưng nó chỉ được trang bị con chip từ năm 2018, viên pin dung lượng thấp cùng camera có chất lượng không khác gì các sản phẩm giá rẻ. Không những thế, chất lượng phần cứng của máy cũng tương đối kém. Nhiều người dùng cho biết đã gặp phải tình trạng hỏng màn hình chỉ sau vài ngày sử dụng.

Galaxy Note 20 - Được xem là phiên bản rút gọn của chiếc Note20 Ultra, Galaxy Note 20 lại bị cắt giảm quá nhiều khiến cho không ít người dùng quay lưng với mẫu máy này. Có mức giá lên tới 1.000 USD nhưng nó chỉ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa. Những thông số khác về camera, màn hình hay bộ nhớ cũng bị cắt giảm, thậm chí còn kém hơn so với một số sản phẩm dòng S của chính Samsung.

Motorola Edge Plus - Trên thực tế, Motorola Edge Plus không phải là một chiếc điện thoại tế. Nó vẫn được trang bị nhiều tính năng và phần cứng cao cấp nhất trong năm 2020. Tuy nhiên, điều khiến chiếc Edge Plus bị ghét bỏ nằm ở việc Motorola công bố chỉ hỗ trợ một phiên bản cập nhật Android cho máy. Công ty đã buộc phải thay đổi chiến lược này và cho biết sẽ hỗ trợ 2 bản cập nhật thiết bị sau khi nhận phải không ít ý kiến trái chiều từ người dùng.

OnePlus Nord N10 - OnePlus đã có một năm 2020 thành công với smartphone cao cấp OnePlus 8 Pro. Dòng sản phẩm tầm trung Nord của hãng cũng khá nổi bật, trừ chiếc Nord N10. Theo đó, OnePlus Nord N10 chỉ rẻ hơn OnePlus Nord một chút nhưng không có màn hình OLED, chip xử lý cũng yếu hơn. Trong khi đó, mẫu máy này thực tế chỉ là phiên bản đổi tên của Oppo A53 được đánh giá không quá xuất sắc.

