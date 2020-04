Ngành nghề nào đi ngược xu hướng cắt giảm nhân sự trong bối cảnh COVID-19?

Cụ thể, ngành sản xuất có nhu cầu tuyển dụng cấp trung và cấp cao tăng trưởng cao nhất, tăng 14% so với quý IV/2019 và tăng đến 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành công nghệ thông tin cũng có mức tăng trưởng nhẹ về tuyển dụng nhân sự, ở mức 3% so với quý IV/2019 và 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành thương mại điện tử cũng có nhu cầu cao về tuyển dụng. Đây là một trong những ngành ít chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh và phát triển mạnh khi giải quyết được việc hạn chế gặp gỡ và thanh toán trực tiếp.Theo ghi nhận của Navigos Search, ngành đang có nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí phát triển kinh doanh, marketing và các vị trí kỹ thuật chuyên môn về E-Commerce.

Mặc dù nguồn cung nhân sự cho mảng thương mại điện tử ở Việt Nam còn khan hiếm vì đây là ngành mới tại Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn ưu tiên tuyển dụng ứng viên đã có kinh nghiệm trong cùng ngành và sẵn sàng trả mức lương cao để thu hút nhân tài.

Mặt bằng lương cho các ứng viên trong ngành này có xu hướng cao hơn các lĩnh vực kinh doanh truyền thống và sẽ duy trì như vậy trong thời gian từ 3 đến 5 năm tới. Ngoài ra, ứng viên Việt Nam cũng được ưu tiên nhiều hơn vì không có rào cản ngôn ngữ và dễ dàng hòa nhập văn hóa.

Ngoài ra, dự đoán trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư mới vào thị trường Việt Nam khiến nhu cầu tuyển dụng của ngành thương mại điện tử sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2020 và 2021.

Các vị trí chủ chốt trong ngành bất động sản công nghiệp cũng được dự báo là thiếu nhân sự do Việt Nam là điểm đến cho sự dịch chuyển nhà máy.