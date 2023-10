CTCP Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần đạt 57.470 tỉ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số (NPAT Pre – MI) đạt 1.353 tỉ đồng.

Mảng kinh doanh tiêu dùng vẫn là động lực chính của MSN, với lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng trưởng 45,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 và tăng 47,3% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, The CrownX – công ty hợp nhất WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH) – ghi nhận doanh thu đạt 41.704 tỉ đồng, EBITDA đạt 5.622 tỉ đồng, lần lượt tăng 2,4% và 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu thuần của WCM đạt 22.401 tỉ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm 2023, WCM mở mới 245 siêu thị mini WinMart+ và 2 siêu thị WinMart. Đến cuối tháng 9/2023, chuỗi WCM có 3.586 điểm bán trên toàn quốc. Masan cho biết, WCM gần đạt điểm hòa vốn EBIT lần đầu tiên kể từ sau Covid-19.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của MCH đạt 20.376 tỉ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 44,3%, tăng 430 điểm cơ bản so với cùng kỳ. EBITDA đạt 5.045 tỉ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với Masan Meatlife (MML), lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, mảng kinh doanh thịt của MSN ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.207 tỉ đồng, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm trước. EBITDA của MML đạt 170 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 34 tỉ đồng.

Về Phúc Long Heritage (PLH), biên lợi nhuận EBITDA của thương hiệu trà và cà phê này đã cải thiện lên 20,8% trong quý 3/2023 so với 17,0% trong quý 2/2023 do việc phân bổ lại các ki-ốt Phúc Long tại WinMart/WinMart+.

Trong Quý 3/2023, Phúc Long Heritage mở mới 6 điểm bán. Các cửa hàng Phúc Long ngoài WCM có doanh thu tăng trưởng nhẹ, đạt 876 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.

MSN đặt mục tiêu mở mới 11 cửa hàng Phúc Long trong quý 4/2023 và cải thiện doanh số trên mỗi cửa hàng về mức tương đương trong quý 4/2022.

Trên bảng cân đối, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của MSN đạt 145.072,6 tỉ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền mặt hợp nhất, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đạt 14.258 tỉ đồng.

MSN cho biết, tập đoàn đã hoàn tất thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đáo hạn vào năm 2023. Trong năm 2024, tổng mức trái phiếu đáo hạn là khoảng 6.000 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền hiện tại của công ty.

Cũng theo MSN, tiền mặt và các khoản tương đương tiền của tập đoàn dự kiến tăng thêm khoảng 4.900 tỉ đồng đến 12.250 tỉ đồng sau khoản đầu tư vốn cổ phần dẫn đầu bởi Bain Capital.

Theo đó, khoản đầu tư vốn cổ phần của Bain Capital vào Masan có thể tăng lên 500 triệu USD.

"Đây thuần túy là giao dịch vốn đầu tư cổ phần, không có cơ cấu phòng vệ giá hoặc vay cổ phiếu MSN dẫn đến việc bán cổ phiếu MSN ra thị trường vào ngày phát hành. Cấu trúc của khoản đầu tư trên được thiết kế nhằm đảm bảo các lợi ích của cổ đông hiện hữu của MSN", MSN cho hay.

Tương tự, MSN nhấn mạnh SK Group là đối tác dài hạn của tập đoàn. Đối với phần vốn sở hữu của SK Group tại Masan, đôi bên đã thống nhất hợp tác cùng nhau để triển khai một lộ trình nhiều năm giúp tối đa hóa giá trị cho cổ đông của cả hai doanh nghiệp./.