Lợi nhuận của Samsung đạt mức thấp nhất trong 14 năm qua

Lợi nhuận quý đầu tiên của Samsung Electronics Co Ltd dự kiến sẽ giảm 92%, xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua. Các chuyên gia nhận định tình trạng này của Samsung là do tình trạng dư thừa chip trở nên trầm trọng hơn khi nhu cầu chậm lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái.

Mặc dù dòng Galaxy S23 mới ra mắt đầu năm nay được đánh giá khá thành công, nhưng không thể bù đắp khoảng trống mà mảng kinh doanh bán dẫn tạo ra. Bộ phận chip nhớ của Samsung có thể ghi nhận khoản lỗ lên đến 2,3 tỉ USD trong quý đầu tiên năm nay do giá chip nhớ giảm và lượng hàng tồn kho nhiều.

Samsung dự kiến sẽ công bố kết quả sơ bộ của quý đầu tiên vào thứ Sáu và kết quả đầy đủ vào cuối tháng này. Lợi nhuận hoạt động của công ty có thể giảm xuống chỉ còn 1,08 nghìn tỉ won trong quý I năm 2023, theo Refinitiv SmartEstimate tổng hợp từ 27 nhà phân tích.

Theo dữ liệu của Samsung, đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động của công ty cùng kỳ năm ngoái đạt mức 14,12 nghìn tỉ won.

Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết giá chip nhớ DRAM đã giảm khoảng 20% ​​trong quý đầu tiên của năm nay, trong khi giá chip flash NAND giảm khoảng 15%. Khách hàng của Samsung, bao gồm các công ty quản lý trung tâm dữ liệu và nhà sản xuất điện thoại thông minh, đang hạn chế mua chip mới và tận dụng số lượng hàng tồn kho, do nhu cầu tiêu dùng thấp vì lạm phát gia tăng.

Samsung Electronics đã thông báo rằng họ sẽ vay 20 nghìn tỉ won từ Samsung Display vào tháng 2, để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đến tháng 8 năm 2025. Dự kiến lợi nhuận hoạt động của mảng kinh doanh di động của Samsung sẽ giảm 9% xuống còn 3,46 nghìn tỉ won vào quý 3 năm nay, theo ước tính của các nhà phân tích. Trong khi đó, trong tình hình nhu cầu về điện thoại thông minh nói chung đang chậm lại, các dòng sản phẩm cao cấp có khả năng phục hồi tốt hơn.

Nhà phân tích Kim Woon-ho của IBK Investment & Securities cũng cho biết rằng các mẫu điện thoại flagship, bao gồm cả dòng Galaxy S23 mới ra mắt, đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn và chiếm khoảng 20% tổng doanh số.

Theo Reuters