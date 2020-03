Lợi dụng đại dịch, hàng loạt hacker cố gắng đột nhập WHO

Theo nguồn tin của Reuters, kể từ hồi đầu tháng 3, một số hacker đã cố gắng tấn công hệ thống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Một quan chức cấp cao của WHO còn thừa nhận những nỗ lực tấn công mạng trong khoảng thời gian này đã tăng gấp đôi.

Flavio Aggio, Giám đốc an ninh thông tin của WHO tiết lộ quá trình hacker tấn công hệ thống đã thất bại và hiện vẫn chưa rõ danh tính các thủ phạm. Ông cũng cảnh báo những cuộc tấn công hệ thống nhằm chống lại WHO và các đối tác đã tăng cao trong bối cảnh họ đang chiến đấu để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Alexander Urbelis, chuyên gia an ninh mạng của Blackstone Law Group là người đầu tiên thông báo với với Reuters về những nỗ lực xâm nhập trái phép vào hệ thống của WHO.

Một quan chức cấp cao của WHO thừa nhận những nỗ lực tấn công mạng trong khoảng thời gian này tăng gấp đôi. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia này cũng cho biết đã bắt quả tang một cuộc tấn công vào ngày 13/3, khi nhóm tin tặc mà Urbelis theo dõi đã làm giả trang web chứa mã độc bắt chước hệ thống email nội bộ của WHO.

“Tôi nhận ra đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào WHO giữa lúc đại dịch đang diễn biến phức tạp”, Urbelis chia sẻ. Theo 2 nguồn tin thân cận của Reuters cho biết, họ nghi ngờ thủ phạm chính là nhóm hacker cấp cao có tên DarkHotel vốn hoạt động gián điệp mạng từ năm 2007.

Khi được Reuters hỏi về vụ hack, ông Aggio xác nhận trang web giả mạo được phát hiện bởi Urbelis đã được sử dụng để đánh cắp mật khẩu của nhiều nhân viên WHO.

Các công ty an ninh mạng như Bitdefender và Kaspersky cũng cho biết đã phát hiện nhiều hoạt động của DarkHotel có liên quan đến Đông Á, khu vực bị ảnh hưởng đặc biệt bởi virus corona. Được biết, DarkHotel đã nhắm đến những nhân viên chính phủ và CEO của một số doanh nghiệp ở Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản.

Theo Zing