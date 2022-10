Lịch trình phát hành bản cập nhật One UI 5.0 chính thức của Samsung

Sau vài tháng thử nghiệm phiên bản beta của One UI 5.0, Samsung đã phát hành bản cập nhật Android 13 (One UI 5.0) ổn định cho Galaxy S22, Galaxy S22+ và Galaxy S22 Ultra. Giờ đây, công ty đã tiết lộ lịch trình phát hành One UI 5.0 cho các điện thoại và máy tính bảng Galaxy khác.

Theo Samsung, hầu hết các mẫu điện thoại và máy tính bảng cao cấp của hãng sẽ nhận được bản cập nhật One UI 5.0 chính thức dựa trên Android 13 vào tháng 11. Một số điện thoại cao cấp cũ hơn và các thiết bị Galaxy tầm trung sẽ nhận được bản cập nhật vào tháng 12 năm 2022. Vào tháng 1 năm 2023, nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng tầm trung khác sẽ nhận được bản cập nhật One UI 5.0.

Dưới đây là lịch trình phát hành bản cập nhật One UI 5.0 của Samsung dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Galaxy.

Tháng 10/2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Tháng 11/2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Tháng 12/2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Tháng 01/2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Tháng 02/2022

Galaxy Tab Active 4 Pro

Nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng khác sẽ nhận được bản cập nhật Android 13 và One UI 5.0 ổn định vào quý 1 và quý 2 năm 2023. Có thể thấy, Samsung đã cải thiện tốc độ phát hành phần mềm của mình một cách đáng kể trong vài năm qua.

Theo Sam Mobile