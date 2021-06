Lần đầu tiên học sinh Việt được tiếp cận với cuộc thi về an toàn thông tin

Đây là năm đầu tiên cuộc thi trực tuyến học sinh với an toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam do Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) chủ trì. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sau khi được thành lập. Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi hướng đến đối tượng là học sinh THCS trên toàn quốc, với mục tiêu tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Theo đó, học sinh sẽ thi trực tuyến qua website do ban tổ chức xây dựng. Nội dung thi trắc nghiệm tập trung vào các quy định pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, kiến thức, kỹ năng phòng chống nguy cơ mất an toàn, phòng chống xâm hại trên môi trường mạng của trẻ em và một số tình huống điển hình.

Dự kiến, sau khi cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2021 được phát động chính thức vào giữa tháng 6/2021. Học sinh THCS trên toàn quốc sẽ đăng ký, thi thử và ôn tập bắt đầu từ tháng 7 và tham gia thi từ ngày 25/8 đến ngày 15/9.

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ra quyết định thành lập Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (Vietnam's Network for Child Online Protection). Một trong những nhiệm vụ của mạng lưới là thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, nội dung lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em trên môi trường mạng.

Mạng lưới là tổ chức phối hợp liên ngành gồm 24 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tiếp nhận phản ánh, thu thập thông tin về các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Cùng với đó, mạng lưới cũng chủ trương tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn biện pháp, xây dựng và vận động thực hiện bộ quy tắc ứng xử, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời tư vấn, đề xuất chính sách cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác với các mạng lưới bảo vệ trẻ em quốc tế, nhằm nâng cao hình ảnh Việt Nam trong hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.