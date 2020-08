Họp trực tuyến phòng, chống COVID-19: Sớm khởi tố những người xâm nhập trái phép vào Việt Nam

TP.HCM khuyến khích các cơ quan ban ngành họp trực tuyến, khai báo y tế điện tử với phần mềm BlueZone theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM với các sở, ban, ngành, quận, huyện chiều tối nay 3/8, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện hàng trăm người nhập cảnh trái phép. Chính xác cho đến hôm nay Công an TP.HCM đã tạm giữ 114 người, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc, một số ít là người Đài Loan. Tất cả đều đã được đưa tới các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố để lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi.

“Đặc biệt, Công an TP.HCM mới đây đã bắt được một người Trung Quốc và một người Việt Nam có biểu hiện là những người cầm đầu của đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vì thế, lực lượng Công an TP. HCM đã phối hợp với Công an Đà Nẵng để điều tra về những người này. Nếu cần, sẽ phải điều tra, khởi tố vụ án sớm” – Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM - cho biết.

Trước tình hình dịch bệnh nóng lên ở rất nhiều địa phương như hiện tại, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, chủ trì cuộc họp, quyết liệt chỉ đạo: “Các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố sớm rà soát, điều tra, khởi tố những người xâm nhập trái phép vào TP.HCM”.

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM (Ảnh: TTBC)

Bí thư Nhân phân tích: “Nếu số người nhiễm lên tới 50 ca bệnh thì TP.HCM phải chuẩn bị phương án sẵn sàng cho 14.000 chỗ tại các khu cách ly tập trung. Chúng ta phải ngăn chặn từ xa. TP.HCM vẫn đang còn an toàn nhưng có rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là số người từ vùng dịch Đà Nẵng về quá lớn, theo con số khai báo y tế thì hơn 32.000 người nhưng hãng hàng không lại cung cấp con số lên tới hơn 140.000 người đã bay từ Đà Nẵng về TP.HCM? Yêu cầu mỗi người, mỗi gia đình đều phải nâng cao cảnh giác. Nếu người từ Đà Nẵng về mà không chịu khai báo y tế, không chịu tự cách ly thì hàng xóm có thể báo cho cơ quan chức năng xử lý”.

Ngoài yêu cầu thực hiện nghiêm quy định không tụ tập trên 30 người, việc không tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ ngày 5/8 tới. “Người không đeo khẩu trang nơi công cộng vừa tự gây nguy hiểm cho mình vừa làm ảnh hưởng đến cộng đồng, đề nghị các lực lượng chức năng tiến hành xử phạt tiền từ ngày 5/8” – Bí thư Nhân chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá mặc dù trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, nên TP.HCM còn khá an toàn, nhưng không thể chủ quan. Ông Phong chỉ đạo thành phố cần thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo bình ổn, phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả.

Liên quan đến việc xử lý 114 người nước ngoài, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM thời gian gần đây, gây bức xúc trong cộng đồng, Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý các Sở, cơ quan, ban ngành nhanh chóng rà soát, điều tra, khởi tố.

“Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 2 nhiều yếu tố nguy hiểm hơn, không thể chủ quan. Xác định cuộc chiến đấu còn dài, phải ứng xử cho phù hợp với tình hình mới” – Ông Phong nhấn mạnh.