Hơn 800 cơ quan báo chí được hỗ trợ xử lý sự cố tấn công mạng

Hiện nay, an toàn thông tin là một vấn đề cấp bách, cần được giải quyết sớm để phục vụ chuyển đổi số. Trong lĩnh vực báo chí – truyền thông, yếu tố này càng phải được chú trọng, nhằm đảm bảo tính cập nhật, liên tục của thông tin đến công chúng. Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí vẫn chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề an toàn, an ninh mạng.

Trước đó, các cơ quan truyền thông, báo chí đã đồng loạt phản ánh tình trạng các báo điện tử như VOV, Pháp luật TP.HCM, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên bị hacker tấn công có chủ đích, gây gián đoạn truy cập. Nhiều người lo ngại có một chiến dịch tấn công mạng nhắm vào các cơ quan báo chí.

Đối với các cơ quan báo chí, Cục ATTT dự kiến sẽ thiết lập kênh giao tiếp để phối hợp theo thời gian thực giữa Cục và đầu mối chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các cơ quan báo chí. Các báo cũng sẽ được hướng dẫn những loại thông tin gì cần được chia sẻ liên tục để Cục có thể hỗ trợ ứng cứu, xử lý sự cố một cách sớm nhất. Đại diện Cục ATTT cho biết, quy trình ứng cứu, xử lý sự cố cho các cơ quan báo chí dự kiến sẽ hoàn thành và trình Lãnh đạo Bộ TT&TT xem xét, ban hành trong tuần sau.

Trong thời gian chưa ra quy trình riêng cho các cơ quan báo chí, Cục ATTT khuyến cáo các đơn vị có thể liên hệ với Cục khi nghi ngờ bị tấn công mạng. Cụ thể, các báo có thể gọi đường dây nóng 0339035656 hoặc gửi thư đến địa chỉ ais@mic.gov.vn. Các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí khi nhận được các tin nhắn đe dọa, bị vu khống… đều có thể liên hệ với Cục ATTT để được hỗ trợ.

Hiện nay, Cục ATTT (Bộ TT&TT) đã có đủ hành lang pháp lý để triển khai hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, nhiệm vụ đầu mối điều phối do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục đảm trách. Cục đang tập trung hướng dẫn cụ thể hơn quy trình ứng cứu, xử lý sự cố dùng chung trong Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Cục đã xây dựng các quy định về quy trình ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin cho các hệ thống trong mạng lưới.