Hội An tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật để phục vụ du khách

Cụ thể, từ ngày 26/3, tại Hội An sẽ diễn ra các chương trình, hoạt động như: tổ chức “Đêm phố cổ Hội An” (ngày 26/3), tắt điện hưởng ứng “Giờ Trái đất” (ngày 27/3). Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Hội An show” lần đầu tiên tái hiện thương cảng Hội An xưa với những câu chuyện truyền thuyết về sự tích Chùa Cầu dự kiến sẽ diễn ra ngày 28/3.

Ngoài ra, một đêm nhạc đặc sắc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với chủ đề “Có một ngày như thế anh đi” do ca sĩ Ánh Tuyết cùng các ca sĩ nổi tiếng Kyo York, Tấn Đạo, Phi Thúy Hạnh, Quỳnh Lan… biểu diễn vào ngày 1/4.

Bên cạnh đó, từ ngày 9 đến ngày 11/4, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cũng sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Nam và TP Hội An tổ chức sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn.

Được biết, trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản và nhiều hoạt động văn hoá du lịch địa phương nhằm kéo du khách đến với địa phương.