Hoa Kỳ bổ sung các công ty viễn thông Trung Quốc vào danh sách các mối đe dọa an ninh quốc gia

Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) đã gọi công ty viễn thông Trung Quốc Pacific Networks Corp, Comnet (USA) LLC và China Unicom (Châu Mỹ) là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ, cơ quan quản lý cho biết hôm thứ ba.

Vào tháng 3 năm 2021, FCC ban đầu đã liệt kê năm công ty Trung Quốc vào "danh sách đen" bao gồm Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Zhejiang Dahua Technology Co. FCC cho biết các công ty này bị ảnh hưởng và kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc, cùng với các rủi ro an ninh quốc gia liên quan.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và các luật sư Hoa Kỳ cho China Unicom và Pacific Networks đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Đầu năm nay, cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thu hồi đơn vị Hoa Kỳ của China Unicom, Pacific Networks và ComNet được ủy quyền hoạt động tại Hoa Kỳ, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel cho biết động thái này là rất quan trọng để bảo vệ các mạng lưới liên lạc của Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa từ nước ngoài.

"Chúng tôi đang thực hiện thêm các hành động quyết liệt hơn để đóng cửa loạt công ty này."

Vào tháng 3, FCC đã thêm Kaspersky Lab, China Telecom (chi nhánh châu Mỹ) và China Mobile International (chi nhánh Mỹ) vào danh sách được đề cập.

Vào tháng 10 năm 2021, FCC cũng đã thu hồi giấy phép của Hoa Kỳ đối với China Telecom và vào năm 2019, từ chối gói thầu của China Mobile để cung cấp các dịch vụ viễn thông của Hoa Kỳ, với lý do rủi ro an ninh quốc gia.

Đầu năm nay, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết FCC “đã lạm dụng quyền lực nhà nước và tấn công ác ý các nhà khai thác viễn thông Trung Quốc một lần nữa mà không có cơ sở thực tế. Mỹ nên chấm dứt ngay việc đàn áp phi lý đối với các công ty Trung Quốc.”

Theo SCMP