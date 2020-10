Hầm siêu tốc của Elon Musk không vận chuyển được nhiều người như đã hứa

Theo một tài liệu mà TechCrunch có được, đường hầm “siêu vận chuyển” The Loop của công ty Boring (của tỉ phú Elon Musk) - được xây dựng nhằm đưa đón quan khách tham dự sự kiện tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas (LVCC) - có thể không vận chuyển được nhiều người như đã hứa hẹn trước đó. Điều này không chỉ đáng thất vọng, mà còn dẫn tới một khoản phạt tài chính với công ty Boring.

Nguyên nhân của việc này không nằm ở khía cạnh kỹ thuật mà liên quan đến các quy định về hoả hoạn. Tại một trong ba khu vực xếp hàng của mạng lưới đường hầm, nơi được gọi là Convention Center Loop (tạm dịch là Nơi khởi hành/nơi đến), chỉ cho phép chứa 800 khách mỗi giờ. Nếu cả ba khu vực này đều chỉ chứa được số lượng khách như vậy thì đường hầm sẽ chỉ vận chuyển được một phần tư số lượng khách so với công bố trước đây. Chưa rõ làm thế nào để giới hạn được 800 người vì các bản vẽ không cho thấy cửa xoay hoặc rào cản để kiểm soát luồng hành khách.

Sẽ có hậu quả tài chính khi công ty Boring không thể đưa đón được số lượng hành khách nhiều như đã hứa. Công ty có thể bỏ lỡ 13 triệu USD ngân sách xây dựng của mình. Theo những lời hứa trước đây, Boring cũng sẽ bị phạt 300.000 USD cho mỗi triển lãm thương mại nếu không di chuyển trung bình 3.960 hành khách mỗi giờ trong 13 giờ, với số tiền phạt tối đa là 4,5 triệu USD, theo TechCrunch.

Đường hầm The Loop cũng đã bị chậm so với kế hoạch. Theo các tài liệu, công ty Boring đã lên kế hoạch hoàn thành hệ thống vào ngày 1/10, một ngày trước khi Triển lam Điện tử tiêu dùng diễn ra. Mặc dù vì dịch bệnh mà Triển lãm này đã diễn ra trực tuyến, nhưng The Loop chỉ có thể hoàn thành trong một tháng nữa, hoặc lâu hơn – theo một tweet của Elon Musk đưa ra hôm 14/10. Công ty Boring đã hoàn thành việc đào đường hầm cho The Loop vào tháng 5.

Dự kiến trong đường hầm ở Trung tâm Hội nghị Las Vegas, hành khách sẽ được di chuyển bằng dòng xe Tesla Xs, Tesla 3s và Tesla 3 sửa đổi với khả năng chở tới 16 hành khách cùng lúc. Tốc độ di chuyển qua đường hầm là 249 km/h, theo trang web của dự án. Công ty Boring đã công bố một phiên bản của đường hầm siêu tốc lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2018.