Grenera Southmark: Dòng chảy cảm xúc lan tỏa tại sự kiện "Greenera Flows in You"

Greenera Flows in You: Khi âm nhạc đánh thức xúc cảm

Trong tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội, con người dễ mở lòng với những cảm xúc tinh tế, “Greenera Flows in You” tựa như một buổi hẹn đầy cảm hứng giữa những tâm hồn yêu cái đẹp và trân quý sự an lành. Giữa không gian chan hòa ánh sáng và âm nhạc, chương trình được thiết kế như một hành trình xuôi theo bốn “dòng chảy” – Kết nối, Cảm xúc, Thăng hoa và Thịnh vượng – những giá trị tạo nên một dòng chảy riêng mang dấu ấn của Greenera Southmark.

Bước vào khán phòng, khách mời sẽ ngay lập tức ấn tượng trước hình ảnh tấm gương nước đầu nguồn suối Harmonia – biểu tượng cảnh quan đặc trưng nằm dưới chân Greenera Southmark, nay được tái hiện sống động ngay trên sân khấu. Âm thanh róc rách của nước, hòa cùng nền nhạc êm dịu mang sắc thái chữa lành thường thấy ở những khu nghỉ dưỡng cao cấp, gợi mở một không gian an lành và thư thái – như thể đưa cả hơi thở của dự án đến với khoảnh khắc trải nghiệm hôm nay.

Giữa không gian ngập tràn cảm xúc, âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu. Sự xuất hiện của Nguyên Hà và Hà Lê đã mang đến một buổi chiều thu đầy dư âm – nơi giai điệu và cảm xúc cùng hòa vào nhau thật tự nhiên. Giọng ca Nguyên Hàtrong trẻo và mơ màng trong “Hồi ức thanh xuân” và “Bình minh rực rỡ”, như làn gió khẽ chạm vào những ký ức dịu dàng. Hà Lê lại mang đến một màu sắc khác đầy năng lượng và phóng khoáng qua “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Món quà” và “I will call it love”. Bên dưới khán phòng, nhiều khán giả khẽ đung đưa theo nhịp nhạc, có người lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc này bằng điện thoại, có người lại bồi hồi, như thể âm nhạc đã chạm đến một góc ký ức nào đó trong lòng họ.

Hai sắc thái – một nữ tính, trong veo; một nam tính, sâu lắng – hòa quyện thành bản hòa ca dung dị mà tinh tế, như chính tinh thần của Greenera Southmark: nơi bình yên và năng lượng, an lành và thịnh vượng cùng song hành trong từng nhịp sống.

Không khí sự kiện thêm lắng đọng qua lời chia sẻ của ông Đỗ Hoàng Minh – Đại diện Đơn vị phát triển dự án Tân Hoàng Minh Group: “Chúng tôi tin rằng, mỗi khách hàng lựa chọn Greenera Southmark không chỉ là lựa chọn một nơi để an cư, mà đang chọn một phong cách sống, một tương lai hạnh phúc trọn vẹn và bền vững. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ dành mọi nguồn lực tốt nhất để hiện thực hoá mong muốn và kỳ vọng của khách hàng.”

“Greenera Flows in You”, vì thế, không chỉ là một sự kiện tri ân, mà là hành trình cảm xúc – nơi âm nhạc, ánh sáng và con người cùng hòa vào một dòng chảy của sự kết nối và sẻ chia. Khép lại buổi chiều đầy dư âm là phần bốc thăm may mắn với tổng giá trị quà tặng lên đến 1,3 tỷ đồng, như một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Greenera Southmark trên hành trình kiến tạo phong cách sống an lành giữa lòng đô thị.

Seren: khi bình yên trở thành phong cách sống

Tiếp nối thành công của tòa Lavish – biểu tượng sang trọng và thời thượng, Greenera Southmark tiếp tục ra mắt tòa tháp Seren – mảnh ghép mang cảm hứng nghỉ dưỡng tại phía Nam thủ đô. Lấy ý tưởng từ chữ “Serenus” trong tiếng Latin, có nghĩa là an tĩnh và trong trẻo, Seren được hình thành từ triết lý sống xanh và bền vững, nơi mỗi ngày trôi qua đều trở thành hành trình tìm lại sự cân bằng và kết nối với thiên nhiên. Ở Seren, bình yên không phải là sự tĩnh lặng tuyệt đối, mà là trạng thái tự tại khi con người tìm thấy cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Từ ban công mở rộng đón nắng sớm đến dòng suối cảnh quan và không gian tiện ích liên hoàn nơi chân tòa, Seren gợi mở trải nghiệm sống thư thái như ở resort, nhưng vẫn giữ trọn sự tiện nghi của đời sống đô thị.

Tòa Seren cao 25 tầng, giới thiệu 276 căn hộ đa dạng loại hình ra thị trường, với diện tích rộng rãi hơn so với phần lớn các sản phẩm cùng phân khúc, mang đến lựa chọn sống thoải mái và trọn vẹn hơn cho cư dân hiện đại. Đặc biệt, đây là dự án duy nhất tại khu Nam Thủ đô sở hữu những căn hộ có ban công rộng tới 15m² – nơi mỗi gia đình có thể tạo nên khu vườn riêng trên không, được hít thở cùng thiên nhiên và cảm nhận nhịp sống an lành theo cách riêng của mình.

Seren không chỉ là một tòa tháp căn hộ hiện đại, mà là lời ngỏ của một phong cách sống thư thái và chữa lành – nơi cư dân được tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm xúc và vun đắp những giá trị bền lâu. Nhân dịp ra mắt tòa tháp mới, Greenera Southmark mang đến chính sách ưu đãi đặc biệt với tổng chiết khấu lên đến 19% dành cho những khách hàng đầu tiên, đánh dấu thời điểm mở bán chính thức tòa Seren và sẵn sàng chào đón những chủ nhân tinh hoa tiếp theo của cộng đồng Greenera.

“Greenera Flows in You” khép lại không chỉ với âm nhạc và ánh sáng, mà với niềm tin về một hành trình bền vững đang được nối dài. Từ Lavish đến Seren, mỗi tòa tháp là một chương mới của bản giao hưởng xanh giữa lòng Hà Nội – nơi dòng chảy của cảm xúc, của an nhiên và thịnh vượng không ngừng lan tỏa trong từng nhịp sống.