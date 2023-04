Giám đốc điều hành HP Đông Nam Á: Chiến lược thích ứng tương lai để đón đầu xu thế thời đại

70% người được hỏi tin tưởng vào kiểu làm việc hybrid working

Tại ngày hội HP vừa được tổ chức tại Hà Nội, Giám đốc điều hành HP Đông Nam Á - ông David Tan, đã chia sẻ về triết lý "Future Ready" (Thích ứng tương lai) của hãng nhằm giúp người dùng và doanh nghiệp tận dụng những lợi thế trong kỷ nguyên làm việc kết hợp (hybrid working).

Theo ông David Tan, hybrid working đang trở thành xu hướng làm việc của tương lai. Theo khảo sát được thực hiện trong năm 2022 bởi CISCO, tại Việt Nam, hơn 70% người được khảo sát tin rằng hình thức làm việc kết hợp mang đến cơ hội cải thiện sức khỏe của nhân viên và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Giải thích thêm cho điều này, ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Giám đốc HP Việt Nam và Thị trường mới nổi Châu Á cho biết: "Tại HP, chúng tôi xác định tương lai của mô hình làm việc kết hợp nằm ở tính linh hoạt. Văn phòng ngày nay sẽ hiện hữu ở khắp mọi nơi - tại nhà, cơ quan hoặc thậm chí cả hai - không còn bị bó hẹp trong bốn bức tường truyền thống".

Một sản phẩm mà HP đã thiết kế để hỗ trợ cho hybrid working là chiếc HP Elitebook 1040 G10 thế hệ mới. Đây là mẫu laptop có khả năng tối ưu hóa tự động, cho phép nó tự động nhận biết môi trường xung quanh và tối ưu hóa các thiết lập để hiệu suất công việc luôn đạt mức tốt nhất

Mẫu laptop này cũng có tính năng tăng cường HP Presence , HP Auto Frame và HP Dynamic Voice Leveling để âm thanh, hình ảnh hiển thị luôn chân thật trong những cuộc họp trực tuyến.

Ngoài ra, với giải pháp HP Wolf Security, người dùng luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi các mối đe dọa an ninh dữ liệu tiềm tàng.

Cũng tại sự kiện này, HP đã giới thiệu dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E800/E700. Mẫu máy in doanh nghiệp này được thiết kế để các doanh nghiệp tối ưu hóa năng suất in ấn, dễ dàng sử dụng. Tốc độ của tác vụ in ấn, sao chép, quét và lưu trữ tài liệu của dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E800/E700 được đẩy nhanh hơn, đi kèm điện toán được nâng cấp gấp 7 lần so với thế hệ cũ.

Máy in cũng được tích hợp công nghệ HP Flow thế hệ mới. Người dùng chỉ cần scan một lần, sau đó với những thao tác đơn giản trên màn hình cảm ứng màu, người dùng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của từng người nhận: qua email, fax, hay SharePoint, và ngay cả in thành bản cứng.

Tăng cường sử dụng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường

Người dùng công nghệ ngày nay sẽ không chỉ quan tâm đến tính năng và hiệu suất của sản phẩm, mà còn chú trọng đến tính bền vững và thân thiện với môi trường.

Theo báo cáo eConomy 2022 do Google, Bain & Company, và Temasek thực hiện, 55% người dùng kỹ thuật số tại Việt Nam tuyên bố sẵn sàng trả thêm cho sản phẩm hoặc dịch vụ bền vững.

Sản phẩm mang tính bền vững, thân thiện với môi trường được HP giới thiệu là laptop HP Pavilion x360 14-inch. Đây là một sản phẩm được làm từ chất liệu nhựa bền vững tái chế. Cụ thể: cạnh viền, vỏ mặt D, và khoang chứa loa được làm từ nhựa tái chế từ rác thải đại dương. Bàn phím cắt kéo và mặt vỏ bàn phím được làm từ nhựa sinh hoạt tái chế.

HP Pavilion x360 14-inch không phải là sản phẩm duy nhất của HP có thành phần được làm từ nhựa tái chế. Trong nhiều sản phẩm năm 2022 và năm 2023, từ máy in, cartrige cho đến laptop của HP đều đã sử dụng các thành phần tái chế nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

HP Pavilion x360 14-inch là mẫu laptop xoay gập 360 độ, thao tác đơn giản, vuốt chạm dễ dàng. Sản phẩm đi kèm với bút gắn từ tính vào cạnh máy. Kết nối chuẩn Wi-Fi 6E ổn định cùng sức mạnh của bộ xử lý Intel thế hệ mới nhất giúp người dùng có một mẫu tính mạnh mẽ cho công việc thường nhật.

Theo đại diện HP, sản phẩm HP Elitebook 1040 G10 sẽ có mặt tại các kênh phân phối của HP với mức giá đề nghị từ 50.990.000 đồng. Mẫu HP Pavilion x360 14 inch sẽ có mặt tại các kênh phân phối của HP với mức giá đề nghị từ 16.490.000 VND. Dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E800/E700 có mức giá đề nghị từ 62.990.000 VND.