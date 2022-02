Forbes Việt Nam xóa tên Ngô Hoàng Anh khỏi danh sách Under 30

Sáng nay (17/2), Forbes Việt Nam đã có thông báo chính thức về ồn ào liên quan đến một thành viên trong danh sách Under 30 năm 2022.

Theo Forbes Việt Nam: “Các thành viên trong danh sách được ghi nhận do các thành tích cá nhân nổi bật về sự nghiệp dựa trên các nguồn thông tin công khai. Việc lọt vào danh sách là ghi nhận thành tựu ban đầu của các bạn trẻ tính đến thời điểm danh sách công bố”.

“Sau khi công bố danh sách, qua hộp thư tòa soạn, fanpage và theo dõi mạng xã hội, Forbes Việt Nam nhận được một phản hồi của quý độc giả về một thành viên trong danh sách liên quan tới cách hành xử trong quá khứ”.

Về việc này Forbes Việt Nam phản hồi như sau: “Forbes Việt Nam đã nhận được thông tin. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, tìm hiểu trao đổi trực tiếp với các nhân vật liên quan.

“Forbes Việt Nam sẽ sớm thông báo tới quý bạn đọc khi các thông tin được xác minh rõ ràng và đầy đủ”.

Ngô Hoàng Anh – du học sinh tại Đại học École Polytechnique (Pháp) ngành toán, kinh tế và máy tính là gương mặt trẻ nhất trong danh sách Forbes under 30 năm nay. Năm 2020 khi trường tạm đóng cửa vì đại dịch, anh về nước tham gia nhóm chuyên gia công nghệ thông tin phòng chống Covid-19. Anh điều hành nhóm xây dựng mô hình dự báo Covid-19 của Việt Nam. Mô hình này của Hoàng Anh và các cộng sự đã được ứng dụng để dự báo cho hai đợt dịch lớn tại Hải Dương và Bắc Giang. Nhóm cũng mang mô hình này đi trình bày tại Hội nghị Bệnh phổi Thế giới The Union lần thứ 52 và Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Quốc gia lần thứ 8 năm 2021.

Tuy nhiên trước những dòng tố cáo của một nhóm bạn gửi đến Forbes Việt Nam và sẵn sàng đứng ra làm chứng thì danh sách Forbes under 30 trên trang chính thức chỉ còn 25 gương mặt. Hình ảnh và bài viết về Hoàng Anh trên Forbes Việt Nam hiện cũng đang hiển thị dòng chữ “Page not found. We can’t find the page that you are looking for. Please return to the site’s homepage”.