Ra mắt cuốn sách khoa học thiếu nhi “Những người bạn trong khu rừng ngập mặn”

Trong bối cảnh môi trường sống của chúng ta ngày càng bị ô nhiễm, việc nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, thiên nhiên cho mọi người là rất cần thiết và vô cùng cấp bách, đặc biệt là ý thức của giới trẻ, thế hệ tương lai của thế giới.

Với mong muốn tạo ra một sản phẩm cụ thể nhằm hỗ trợ tuyên truyền ý thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, nhóm bạn "Hà Nội xanh", gồm 15 bạn nhỏ đã cùng nhau biên soạn cuốn sách “Những người bạn trong khu rừng ngập mặn”.

Đây là cuốn sách khoa học thiếu nhi khá ấn tượng, với câu chuyện thú vị về các bạn nhỏ sống ở gần Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ (Nam Định) cùng những thông tin hữu ích về các loài động thực vật quý hiếm nơi đây.

Cuốn sách được NXB Thanh Niên ấn hành. Toàn bộ số tiền bán sách được các bạn nhỏ tặng lại Quỹ trồng rừng ngập mặn. Các bạn cũng dành tặng 1.000 cuốn sách cho Vườn Quốc gia và một số thư viện địa phương nhằm hỗ trợ công tác giáo dục, nâng cao nhận thức bảo tồn hệ sinh thái ngập mặn.

Cuốn sách “Những người bạn trong khu rừng ngập mặn” là hành trình trưởng thành của Bình An - một bạn nhỏ sống cùng gia đình ở gần Vườn quốc gia Xuân Thuỷ. Tận mắt chứng kiến những khu rừng ngập mặn bị dần thu hẹp, môi trường xung quanh trở nên ô nhiễm, Bình An làm thế nào để gìn giữ thiên nhiên tươi đẹp vốn có nơi đây? Độc giả đồng hành với Bình An sẽ tìm thấy câu trả lời ấn tượng.

Bên cạnh câu chuyện hấp dẫn ở phần 1, cuốn sách còn mang tới cho các độc giả những kiến thức hữu ích và lý thú về các loài động thực vật quý hiếm, về việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã ở Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ ở phần 2. Với thông tin ngắn gọn cùng hình ảnh minh hoạ sinh động, ấn phẩm giúp độc giả tiếp cận các thông tin khoa học một cách chính xác, dễ hiểu và dễ nhớ.

“Những người bạn trong khu rừng ngập mặn” là sản phẩm đầu tiên kết hợp giữa tính giải trí và khoa học, giúp độc giả mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ không cảm thấy nhàm chán khi kiếm tìm các thông tin mang tính khoa học.

Triển lãm những bức tranh về trái đất của chiến dịch Our Other Mother

Bên cạnh việc xuất bản cuốn sách này, nhóm bạn "Hà Nội xanh" đã mở rộng các hoạt động thông qua việc triển khai dự án Our Other Mother Exhibition. Dự án này bao gồm việc tổ chức các triển lãm nhỏ những bức tranh về trái đất của chiến dịch Our Other Mother.

Chiến dịch Our Other Mother do tổ chức Our Kids' Climate phát động nhằm tôn vinh sự sống động và kỳ diệu của Trái đất. Chiến dịch bao gồm hàng ngàn bức tranh được vẽ với chủ đề về Mẹ Trái đất trên mạng xã hội. Các nhà hoạt động thuộc tổ chức kể trên đã nỗ lực đưa các bức tranh từ phương tiện truyền thông xã hội vào thế giới thực thông qua triển lãm.

Triển lãm bao gồm gần 50 bức tranh do các các họa sỹ minh họa tranh thiếu nhi trên toàn thế giới vẽ, họ đồng thời cũng là các bố mẹ của những đứa trẻ, mang đến cơ hội thú vị để mọi người trong các cộng đồng khác nhau suy ngẫm về những gì chúng ta có thể làm để thúc đẩy sự thay đổi cho hành tinh– Người mẹ khác của chúng ta.

Những bức tranh này sẽ được nhóm "Hà Nội xanh" giới thiệu đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, dưới sự cho phép của tổ chức Our Kid’s Climate, thông qua nhóm Parent – Led Climate Việt Nam.

Lễ ra mắt sách và giới thiệu dự án được diễn ra vào 9h sáng thứ Năm, ngày 30/3/2023, tại Quán café New Wind, 96 chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.