Ông Elon Musk không còn là CEO của Twitter khi bà Linda Yaccarino bắt đầu làm việc tại công ty vào thứ Hai (5/6).

Bà Yaccarino ban đầu dự kiến ​​sẽ bắt đầu công việc của mình vào ngày 22 tháng 6, vì ông Musk đã tweet vào ngày 11 tháng 5 rằng bà ấy sẽ đảm nhận công việc sau 6 tuần nữa. Tuy nhiên, bà Yaccarino sẽ tiếp quản công việc của ông Musk sớm hơn hai tuần so với kế hoạch.

"Vai trò của tôi sẽ chuyển sang làm Chủ tịch, Giám đốc công nghệ, giám sát sản phẩm và hệ thống", ông Musk nói.

Tỉ phú giàu nhất thế giới làm CEO Twitter từ khi ông mua lại mạng xã hội này với giá 44 tỉ USD tháng 10/2022. Theo một cổ đông, giá trị Twitter hiện tại chỉ còn bằng khoảng 1/3 so với thời điểm về tay Musk. Hai tháng sau, ông Musk tiết lộ sẽ từ chức CEO sau khi thực hiện một cuộc khảo sát và đa số người dùng đều muốn ông rời bỏ vị trí.

Bà Yaccarino sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ khó khăn là tạo ra lợi nhuận và khôi phục hoạt động kinh doanh quảng cáo cho Twitter.

Theo một bài thuyết trình nội bộ mà The New York Times có được, doanh thu quảng cáo của Twitter tại Hoa Kỳ đã giảm 59% so với cùng kỳ năm ngoái – và nó thường xuyên thấp hơn các dự đoán hàng tuần tới 30%.

Một nguồn tin cho biết ông Musk đang ưu tiên dịch vụ video trực tiếp của Twitter. Một số nhà quảng cáo suy đoán rằng ông Musk muốn làm cho nền tảng tập trung vào video, điều này sẽ hợp lý khi xét đến chuyên môn của bà Yaccarino trong việc bán quảng cáo cùng với nội dung video.

Hành trình của bà Yaccarino bắt đầu đúng vào lúc hai lãnh đạo cấp cao của Twitter từ chức.

Theo Business Insider