Ngày 7/5, công an xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nhận được trình báo của anh D. về việc mẹ đẻ của anh là bà V.T.N (sinh năm 1952) bị đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu bà phải chuyển tiền vào một tài khoản lạ để phục vụ công tác điều tra.

Vài giờ trước đó, anh D. và người nhà đã kiểm tra két sắt và không thấy tiền, vàng tiết kiệm của gia đình.

Từ nguồn tin báo, công an xã phối hợp với công an huyện Ứng Hòa rà soát các tiệm vàng trên địa bàn và phát hiện bà N đang bán vàng cho một tiệm vàng ở huyện Thanh Oai để chuẩn bị chuyển khoản cho đối tượng. Số tiền bán vàng lúc đó là 300 triệu đồng.

Công an đã đưa bà N. về trụ sở để tuyên truyền, giải thích hành vi lừa đảo trực tuyến, giả mạo công an đang nổi lên trong thời gian gần đây. Chiêu lừa đảo này thường nhắm vào những phụ nữ lớn tuổi, dễ bị thao túng tâm lý khi bị gán vào các tội danh liên quan đến pháp luật.

Gia đình bà N. sau đó đã được mời lên trụ sở công an để nhận lại số tiền trên.

Những chiêu thức mạo danh cán bộ công an để gọi điện dọa dẫm không hề mới nhưng có nhiều người vẫn mắc bẫy. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không nên tin vào những đối tượng tự xưng là công an làm việc qua điện thoại, đặc biệt không chuyển tiền vào tài khoản của người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.