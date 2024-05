Cụ ông 78 tuổi suýt bị kẻ xấu lừa đảo 100 triệu đồng

Công an phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết nhờ sự cảnh giác và phối hợp của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh, cụ ông 78 tuổi đã không bị lừa đảo mất số tiền trị giá 100 triệu đồng.

Ngày 24/5, ông T, 78 tuổi, trú tại phường Kỳ Thịnh, đến chi nhánh ngân hàng để rút 100 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản lạ.

Nhận thấy ông T rút khoản tiền sớm so với kỳ hạn, đồng thời liên tục nghe điện thoại với thái độ luống cuống, nhân viên ngân hàng nghi ngờ ông đang bị kẻ xấu thao túng tâm lý.

Cán bộ ngân hàng khuyên can ông T không nên rút tiền sớm và cảnh giác để tránh bị lừa đảo, nhưng ông T không chịu nghe. Lúc này, phía ngân hàng đã nhờ sự can thiệp của công an phường.

Sau khi cán bộ công an phường đến thuyết phục, giải thích, ông T mới nhận ra đang bị lừa đảo. Ông cho biết có một người tự nhận là cán bộ công an, gọi điện yêu cầu ông "có tiền trong sổ tiết kiệm thì phải rút ra để kiểm tra".

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự nhập cuộc nhanh chóng của công an, ông T đã giữ lại được 100 triệu đồng.

Vụ việc này cho thấy chiêu thức lừa đảo mạo danh cán bộ công an vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, nhắm vào đối tượng là những người lớn tuổi, ít cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông, cũng như dễ bị thao túng tâm lý.