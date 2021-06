Đưa tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc để tưởng nhớ công lao to lớn của Người

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, tiếp nối thành công của những triển lãm, hội sách trực tuyến trước đó, Triển lãm kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tiếp tục thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm lan tỏa một cách sâu rộng nhất những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc và để tưởng nhớ công lao to lớn của Người.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, vượt qua những khó khăn của tình hình dịch bệnh, dưới sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTT&DL, Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc sưu tầm, lựa chọn tư liệu, sách, báo, trong đó có những tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: “Đường Kách Mệnh”, “Nhật ký trong tù”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”, “Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”... Hàng nghìn ấn phẩm, tem thư, sách, báo, tư liệu (trong đó có cả những tư liệu gốc được sưu tầm từ nước ngoài) được Ban Tổ chức trưng bày trong 8 không gian chuyên đề gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội; Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam - Thành đồng Tổ quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam; Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những con tem bưu chính; Thế hệ trẻ học và làm theo lời Bác... đã giới thiệu khái quát được cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phần nào tái hiện được hành trình sáng tạo, vĩ đại trong tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Thông qua việc trưng bày, giới thiệu các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Triển lãm sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những việc làm thiết thực của ngành Xuất bản để tri ân và tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của Hồ Chủ tịch.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Tổ chức căn cứ vào tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Đề nghị Sở TT&TT các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông chủ động trong công tác tuyên truyền về Triển lãm, tạo sự kết nối, lan tỏa tích cực tới các hoạt động kỷ niệm trên cả nước với Triển lãm trực tuyến trên sàn book365.vn.

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức tại địa chỉ website https://book365.vn và diễn ra từ ngày 04/06/2021 đến hết ngày 15/6/20201.