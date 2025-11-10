Động lực tăng trưởng VPBank từ cộng hưởng hệ sinh thái mở rộng khác biệt

Khi cạnh tranh ngành ngân hàng ngày càng khốc liệt, VPBank trở thành một "case" được chú ý nhờ hệ sinh thái tài chính toàn diện và năng động bậc nhất.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, cộng hưởng chiến lược giữa các đơn vị thành viên đã tạo ra chuỗi giá trị khép kín, nơi mỗi mảnh ghép đều bổ trợ, khuếch đại cho nhau.

Đòn bẩy từ hệ sinh thái mở rộng khác biệt

Lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới, theo Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE:VPB), có một phần không nhỏ từ định hướng xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện – chủ đề được dành nhiều thời lượng chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý III vừa tổ chức.

"Chúng tôi có một quý III khá thành công, nhiều cột mốc cả về tài chính lẫn thành tựu trong hệ sinh thái. Trong bối cảnh thị trường có nhiều cơ hội, VPBank kiên trì theo đuổi chiến lược từ đầu năm là từng bước xây dựng hệ sinh thái vững mạnh hơn, điều hành linh hoạt trong hoạt động kinh doanh", bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc điều hành cao cấp VPBank, đồng thời là Phó Chủ tịch Thường trực HĐTV GPBank, cho biết tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán MB (MBS), VPB đang dần hoàn thiện hệ sinh thái khi FE CREDIT ghi nhận lãi liên tục 6 quý và VPBankS ghi nhận lợi nhuận bứt phá từ quý IV/2024 trở lại đây.

"Việc IPO VPBankS giúp nâng cao năng lực cạnh tranh khi thị trường chứng khoán sôi động trở lại. Hợp lực tập đoàn cùng với sự góp mặt của nhà đầu tư chiến lược như SMBC sẽ góp phần gia tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất ngành tại cuối quý II/2025", nhóm phân tích MBS nhận định trong báo cáo cuối tháng 10.

Dù diễn ra trong giai đoạn thị trường chứng khoán biến động mạnh, đợt IPO của VPBankS vẫn thu hút hơn 13.000 lệnh đăng ký thành công với tổng giá trị 13.237 tỷ đồng, cao hơn giá trị chào bán. Tương tự, FE CREDIT cũng có bước phục hồi sau quá trình tái cấu trúc toàn diện dưới sự dẫn dắt của hai cổ đông lớn VPBank và Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF). Từ quý II/2024, FE CREDIT bắt đầu ghi nhận lợi nhuận dương trở lại, và đến quý III năm 2025, công ty đã có 6 quý liên tiếp báo lãi.

Những con số này đã đóng góp vào kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng. Đến cuối quý III, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt gần 1,18 triệu tỷ đồng, tăng hơn 27,5% so với đầu năm và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Lãi trước thuế hợp nhất quý III ghi nhận 9.166 tỷ đồng, tăng tới 77% so với cùng kỳ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) ước tính, ba công ty con FE CREDIT, VPBankS và OPES sẽ đóng góp khoảng 22,5% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong năm nay và mức đóng góp bình quân 23,8% trong giai đoạn 2025-2027.

Riêng với Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 của GPBank đạt gần 400 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch năm (500 tỷ đồng). Con số này không chỉ đánh dấu cột mốc lợi nhuận dương trở lại sau nhiều năm thua lỗ, mà còn phản ánh tốc độ phục hồi đáng ghi nhận của ngân hàng sau chỉ chưa đầy một năm kể từ khi chính thức "về chung nhà" với VPBank.

Tại sao hệ sinh thái là yếu tố khác biệt?

Trong kỷ nguyên mà các tập đoàn tài chính toàn cầu đều hướng đến mô hình "ecosystem banking" – nơi ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính đơn thuần mà trở thành trung tâm kết nối toàn bộ nhu cầu của khách hàng, VPBank nổi lên như một trong những tổ chức tiên phong theo đuổi chiến lược một cách bài bản và nhất quán.

Theo Ernst & Young (EY), khi ngân hàng áp dụng mô hình ecosystem, họ không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính đơn lẻ mà còn "bundle" (kết hợp) nhiều dịch vụ, cả tài chính và phi tài chính, để giải quyết các chuỗi nhu cầu của khách hàng. Báo cáo của McKinsey & Company cũng chỉ rõ rằng môi trường hệ sinh thái cho phép ngân hàng mở rộng vào các dịch vụ mới, khai thác dữ liệu lớn và phát triển mô hình kinh doanh mới thay vì chỉ thuần cho vay/huy động truyền thống.

Tại VPBank, một hệ sinh thái mở rộng khác biệt được xây dựng với ngân hàng mẹ giữ vai trò điều phối chiến lược, nền tảng công nghệ và hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo cho toàn bộ hệ sinh thái vận hành trên cùng một "hạ tầng số" và "ngôn ngữ dữ liệu".

Từ trung tâm này, các công ty thành viên phát triển những mảng chuyên biệt nhưng gắn kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị: Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) dẫn đầu mảng ngân hàng đầu tư và chứng khoán; FE CREDIT nối dài cánh tay tài chính tiêu dùng, giúp hàng triệu khách hàng nằm ngoài phạm vi ngân hàng có thể tiếp cận các khoản vay cần thiết; OPES tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số, ứng dụng AI; trong khi GPBank, sau khi tái cấu trúc toàn diện dưới sự đồng hành của VPBank, đang được định vị lại với một "concept" riêng, tập trung vào công nghệ, nhóm khách hàng SME, cá nhân. Bổ trợ cho cấu trúc đó còn có LynkID, mô hình ngân hàng số CAKE hay Be, hình thành một mạng lưới dịch vụ thống nhất, thông minh và liền mạch.

Điểm khác biệt nằm ở cách VPBank biến sự đa dạng thành sức mạnh tập trung. Thay vì vận hành tách rời, từng đơn vị trong hệ sinh thái có thể chia sẻ nền tảng dữ liệu, tận dụng hạ tầng công nghệ. Nhờ vậy, các khách hàng có thể tiếp cận một hệ sinh thái sản phẩm được cấu trúc riêng theo từng nhu cầu, được "bespoke" từ các dịch vụ truyền thống, cho tới đầu tư, bảo hiểm.

Chính tư duy "cộng hưởng" này đã biến hệ sinh thái VPBank trở thành một cấu trúc linh hoạt nhưng vẫn giữ được tính thống nhất. Tận dụng hệ sinh thái khách hàng và các nền tảng công nghệ giúp các đơn vị thành viên "đi nhanh" hơn nhưng đồng thời cũng đóng góp trở lại hệ sinh thái chung.