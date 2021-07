Đế chế 2000 tỉ USD: Những thương vụ thất bại kinh điển trong 27 năm của Amazon

Vào ngày 5/7/1994, Amazon chính thức được thành lập. Trong 27 năm, Jeff Bezos đã đưa Amazon từ 0 USD lên 1,8 nghìn tỉ USD, trở thành công ty niêm yết lớn thứ hai thế giới sau Apple.

Dưới sự lãnh đạo của Bezos, Amazon đã tạo ra những sản phẩm hàng đầu, bao gồm hệ thống thành viên Amazon Prime, hiện có 200 triệu người dùng trả phí trên toàn thế giới; mảng kinh doanh điện toán đám mây AWS đã trở thành mảng đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của Amazon.

Tuy nhiên, khi nhìn vào sự hào nhoáng của Amazon, nhiều người đã bỏ qua những "thất bại" của Amazon. Tuy nhiên, xét về quy mô của Amazon, đây chỉ là một thang đo thử nghiệm bình thường.

Bezos từng nói về thất bại nói, "Nếu quy mô thất bại không tăng lên, điều đó có nghĩa là tốc độ đổi mới của bạn chưa thực sự mang lại thay đổi".

Đây cũng là một trong những văn hóa cốt lõi đã được ứng dụng vào hoạt động của Amazon kể từ những ngày đầu tiên. Và có thể nói đây là một lợi thế cạnh tranh không thể bị sao chép của gã khổng lồ này. Dưới đây là những thất bại trị giá hàng tỉ USD của Amazon.

Game Crucible

Vào tháng 5/2020, sau năm năm nghiên cứu, phát triển và đầu tư vốn lớn, Amazon đã tung ra trò chơi nhiều người chơi miễn phí Crucible trên Steam. Đây là một trò chơi bắn súng đồng đội nhiều người chơi, rất giống với "Overwatch", nhưng so với các trò chơi bắn súng khác, nó tích hợp lối chơi LOL và Dota2.

Vào ngày 21/5, số lượng người dùng trực tuyến đồng thời của trò chơi đã đạt 25.000 người, đây có thể nói là thời kỳ đỉnh cao của Crucible. Kể từ đó, số lượng người dùng trực tuyến đồng thời của trò chơi ngày càng giảm, thậm chí còn chưa vượt quá con số 5.000.

Vào giữa tháng 6, chỉ có vài trăm người trực tuyến cùng một lúc trong Crucible, rất khó để có đủ người chơi trả tiền (người chơi thường mua các vật phẩm ảo). Vào cuối tháng 6, Amazon chính thức khai tử trò chơi này.

Dự án bảo hiểm y tế Haven

Có thể bạn chưa nghe nói về Haven, nhưng có thể bạn đã nghe nói rằng Amazon, CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett và CEO JPMorgan Jamie Dimon có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm y tế. Dự án được khởi động vào năm 2018 với mục tiêu giảm chi phí và cải thiện kết quả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Sau màn phô trương hoành tráng về những thành tựu có thể đạt được, cuối cùng, dự án đưa ra thông báo đóng cửa vào tháng 2/2021.

Vấn đề nan giải mà Haven phải đối mặt là khi đưa ra ý tưởng, cả ba công ty sáng lập đều tự tiến hành các dự án riêng biệt, khiến liên doanh không còn nhiều ý nghĩa.

Amazon Spark

Năm 2017, khi Instagram và các phương tiện truyền thông xã hội khác đang bùng nổ trên khắp thế giới, Amazon cũng tung ra "Amazon Spark", mạng xã hội mua sắm bắt chước phong cách Instagram. Phía sau Amazon Spark là tất cả các loại sản phẩm trên nền tảng Amazon.

Trải nghiệm mua sắm trên trang này sẽ tương tự như việc lướt qua trang feed trên Instagram của bạn, ngoại trừ việc mọi thứ đều được sắp đặt để bạn có thể click vào một hình ảnh nào đó và mua chúng một cách dễ dàng.

"Ý đồ" của Amazon Spark đã bị đánh sập bởi đối thủ Instagram - người cũng triển khai mô hình tương tự trên nền tảng của mình. Sở dĩ Instagram có thể dễ dàng thành công, còn Amazon không thể, là bởi họ đã sở hữu trong tay một tập người dùng khổng lồ, mà lại chủ yếu là giới trẻ. Trong khi đó, Amazon Spark thì gần như không có ai hay biết và ngay cả khi nó biến mất khỏi Internet thì cũng không nhiều người nhận thấy sự khác biệt.

Amazon Restaurant

Vào tháng 11/2019, dự án Amazon Restaurant đã bị đóng.

Dự án bắt đầu hoạt động vào năm 2015, sử dụng dịch vụ giao hàng Same-Day Delivery của Amazon để giao bữa ăn cho khách hàng.

Nguyên nhân đóng cửa là do dịch vụ nhà hàng của Amazon chủ yếu dành cho các thành viên Amazon Prime nên đối tượng tương đối nhỏ; đồng thời, các đối thủ cạnh tranh của Amazon là Uber Eats, Grubhub và DoorDash, ba dịch vụ này đã chiếm 75% thị trường tại thời điểm đó.

Amazon StoryWriter

Vào tháng 5/2019, Amazon đã tuyên bố đóng các chức năng Amazon Storywriter và Amazon Storybuilder. Hai dịch vụ này giúp các biên kịch tạo kịch bản và chuyển chúng đến Amazon Studio để xét duyệt. Có hai lí do chính đằng sau sự thất bại này:

Thứ nhất, Roy Price, giám đốc điều hành phụ trách giải trí và truyền thông của Amazon vào thời điểm đó đã bị sa thải và ông là người ủng hộ ban đầu của Amazon StoryWriter.

Thứ hai, tính năng này không mang đến các tập phim chất lượng cao cho Amazon. Trong toàn bộ vòng đời của dự án, tổng cộng chỉ có một kịch bản được đưa đến Amazon, đó là loạt phim dành cho trẻ em.

Pop-up Store

Vào tháng 3/2019, Amazon thông báo đóng cửa 87 cửa hàng cửa hàng pop-up, đồng thời đóng cửa hoàn toàn dự án. Bản thân loại cửa hàng bật lên này là để người tiêu dùng trải nghiệm các sản phẩm nhà thông minh của Amazon, chẳng hạn như Echo, Fire-TV,...

Giải thích về việc này, người phát ngôn của Amazon nói rằng: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã đi đến quyết định ngừng chương trình của cửa hàng pop-up. Thay vào đó, công ty sẽ mở rộng Amazon Books và Amazon 4 Sao để có thể cho khách hàng nhiều trải nghiệm và nhiều sự lựa chọn hơn".

Amazon Dash

Để giúp người tiêu dùng đăng ký mua những mặt hàng tiêu dùng nhanh chóng và dễ dàng hơn, Amazon đã giới thiệu Amazon Dash.

Đây là thiết bị điện tử nhỏ gọn được làm bằng nhựa, có thiết kế như một tấm thẻ, bên trên có một nút bấm kết nối với mạng Wifi, các nút có thể được gắn trong tủ hoặc trên máy giặt của gia đình.

Sau đó, phó chủ tịch của Amazon, Daniel Rausch cho biết: "Nút Dash là nền tảng giúp Amazon bước vào thế giới của những ngôi nhà kết nối. Chúng tôi không thể tưởng tượng được trong tương lai mà mỗi gia đình có 500 nút như vậy. Tại thời điểm này, mọi gia đình đều có thể chăm sóc chính họ".

Sau đó, Amazon đã tích hợp tính năng sản phẩm này vào các thiết bị thông minh dựa trên Alexa - điều này tốt hơn nhiều so với việc đặt hàng chục nút Dash trong nhà của người tiêu dùng.

Amazon Tap

Amazon Tap là thiết bị thoại thông minh thế hệ đầu tiên của Amazon. Về bản chất, nó là một thiết bị loa thông minh dựa trên Alexa. Amazon đã ngừng bán sản phẩm này vào cuối năm 2018. Lý do cũng rất đơn giản, chức năng của Alexa gần như đã được Amazon tích hợp vào mọi loại thiết bị, và thiết bị Amazon Tap không còn cần thiết nữa.

Whole Foods 365 Stores

Năm 2017, Amazon mua lại Whole Foods với giá 13,7 tỉ USD. Mặc dù các cửa hàng bình thường của Whole Foods vẫn hoạt động, nhưng Whole Foods 365 nhằm vào khách hàng trẻ tuổi đã ngừng hoạt động vào thời điểm đó. Các siêu thị chủ yếu bán giá rẻ các sản phẩm nhãn hiệu riêng, trái ngược hẳn với các sản phẩm hữu cơ cao cấp của các siêu thị Whole Foods truyền thống.

Về lý do ngừng hoạt động, Amazon cho biết nguyên nhân chính là do sau khi Amazon mua lại Whole Foods, hầu như không có sự chênh lệch về giá giữa Whole Foods 365 và Whole Foods truyền thống.

Quidsi

Năm 2010, Amazon mua lại Quidsi với giá 545 triệu USD, một công ty do Marc Lore và Vinit Bharara đồng sáng lập, và là công ty mẹ của Diaper.com, một công ty thương mại điện tử nổi tiếng. Vào năm 2017, Amazon đã đóng cửa dự án Quidsi do không mang lại lợi nhuận.

Người sáng lập Quidsi sau đó đã thành lập Jet.com, sau đó được Wal-Mart mua lại với giá hơn 3 tỉ USD.

Trang web thời trang Endless.com

Năm 2007, Amazon ra mắt Endless.com, một nhà bán lẻ thời trang trực tuyến, trở thành doanh nghiệp thương mại điện tử trực tuyến đầu tiên độc lập với Amazon trong lịch sử của Amazon.

Vào năm 2012, Amazon đóng cửa Endless.com và tích hợp Endless.com, Shopbop và Zappos trực tiếp vào trang thời trang trên trang web chính thức của Amazon (amazon.com/fashion), "giúp người tiêu dùng dễ dàng mua được các sản phẩm chất lượng cao và đủ loại về trải nghiệm mua sắm mà thời trang cần", người phát ngôn của Amazon cho biết.

Điện thoại Fire

Vào tháng 6/2014, Amazon ra mắt điện thoại di động Fire Phone.

Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau khi ra mắt, đã có rất nhiều ý kiến ​​đánh giá gay gắt, chủ yếu là do thiếu tính năng và giá quá cao - giá ban đầu của Fire là 650 USD. Theo những con số của công ty, Fire phone chỉ bán được hàng chục nghìn sản phẩm trong những tuần giảm giá triệt để. Đến tháng 9/2015, Amazon quyết định ngừng kinh doanh Fire Phone và chịu khoản lỗ 170 triệu USD.

Trên thực tế, Fire Phone được coi là "thất bại" lớn nhất trong lịch sử của Amazon. Bản thân Bezos nói rằng Fire Phone thực sự đã giúp ích cho sự phát triển của loa thông minh Echo và trợ lý giọng nói Alexa của Amazon.

Amazon Webstore

Amazon từng có một nền tảng chuyên phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ giúp họ dễ dàng mở cửa hàng và hiện thực hóa doanh số - Amazon Webstore.

Vào năm 2015, Amazon tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa nền tảng này trong vòng một năm và đẩy các doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào Amazon Webstore cho các đối táclúc đó của mình. Và "đối tác" này là Shopify - hiện Amazon đang phải đau đầu vì Shopify.

Trên thực tế, theo phản ứng của các thương gia đã sử dụng nền tảng năm đó, vấn đề chính của nền tảng này thiết kế trang rất giống Amazon. Thêm vào đó, dự án bắt đầu từ năm 2010, nhưng trong những năm sau đó, Amazon không có cải tiến nào về chức năng.

Cuối cùng, từ quan điểm giá cả, phí hàng tháng của nền tảng cửa hàng trực tuyến của Amazon là 79 USD, trong khi các đối thủ cạnh tranh Shopify và Bigcommerce chỉ là 29 USD (mặc dù họ cũng có các dịch vụ đắt tiền hơn), điều này khiến hầu hết người bán khó chấp nhận.

Amazon Local

Amazon Local cũng tương tự như các trang web mua hàng Groupon và Livingsocial, tập trung vào giao dịch hàng ngày, đã ngừng hoạt động vào năm 2015. Lý do là Amazon Local chưa cạnh tranh được với Groupon nên bị Amazon "khai tử".

Ví Amazon

Năm 2014, Amazon ra mắt ứng dụng này trên các thiết bị Android, cho phép người tiêu dùng lưu trữ thẻ quà tặng và thẻ thành viên của nhiều cửa hàng khác nhau. Tuy nhiên, vào năm 2015, nửa năm sau khi ra mắt, dự án đã bị hủy bỏ và Amazon không đưa ra lý do.

Amazon Webpay

Amazon WebPay thực tế chính là phiên bản Amazon của PayPal, vì chức năng chính của nó là tạo điều kiện thanh toán và chuyển khoản giữa người dùng.

Vào tháng 10/2014, Amazon đã ngừng kinh doanh, hủy bỏ chức năng thanh toán và tích hợp nó vào hoạt động kinh doanh Amazon Pay - dịch vụ hỗ trợ thanh toán giữa người mua hàng và thương gia.

