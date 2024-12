Viettel Telecom vừa công bố số liệu này nhân sự kiện Viettel 5G Day, hội thảo chuyên sâu đầu tiên về 5G tại Việt Nam, diễn ra ngày 17/12 tại TP. HCM.

Viettel Telecom cũng cho biết hiện tốc độ mạng 5G đạt 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G, độ trễ thấp gần như bằng 0. Hệ thống được triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (Non Stand Alone) và 5G SA (Stand Alone).

Trước đó, ngày 1/11, sau 15 ngày chính thức khai trương mạng 5G tại Việt Nam, Viettel cho biết đã có 3 triệu người dùng. Đến nay, sau gần 2 tháng, đã có 70% thuê bao trong vùng phủ 5G Viettel đã sử dụng 5G, tương đương 4 triệu khách hàng, lưu lượng Internet trên 5G đã chiếm 30% ở khu vực triển khai. Những con số này cho thấy sức hút và tiềm năng của 5G tại Việt Nam là rất lớn.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng 5G đến các trung tâm huyện trong năm 2025.

Viettel Telecom cho biết, mặc dù không bắt buộc phải hoà mạng gói cước, nhưng hệ thống đã ghi nhận có hàng triệu lượt đăng ký gói 5G. Phần lớn khách hàng chuyển đổi sang sử dụng gói 5G để trải nghiệm tốc độ mạng. Đồng thời, trong trường hợp người dùng di chuyển tới khu vực chỉ có sóng 4G thì vẫn sử dụng dịch vụ bình thường.

Tại Việt Nam, Viettel hiện là nhà mạng duy nhất chính thức thương mại hóa 5G, cũng đã phủ sóng tại thủ phủ của 63 tỉnh, thành phố - những nơi sẽ ứng dụng 5G nhiều như cơ quan hành chính, khu du lịch, bệnh viện, cảng biển, sân bay, trường đại học với số trạm tương đương 18% mạng 4G ở thời điểm khai trương (6.500 trạm 5G so với 36.000 trạm 4G).

Mạng 5G sử dụng băng tần cao hơn 4G nên 5G có vùng phủ hẹp hơn so với 4G từ 15 – 20%. Đó là nguyên nhân khiến vùng phủ 5G thời gian đầu khai trương chưa được rộng, nhưng việc tiên phong cung cấp mạng 5G thương mại vẫn được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công nghệ viễn thông tại Việt Nam.

Thời gian tới, khi hạ tầng được mở rộng và tối ưu hóa, trải nghiệm 5G sẽ ngày càng ổn định hơn. Việc triển khai 5G không chỉ phục vụ người dùng cá nhân mà còn mở ra tiềm năng phát triển các dịch vụ thời gian thực, hứa hẹn tạo ra nhiều ứng dụng đột phá trong tương lai.